Jak ustalił portal wPolityce.pl, wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie została zawieszona przez Sąd Najwyższy. Wcześniej została zatrzymana przez policję, gdy jechała przez miasto samochodem marki Porsche.
Sędzia została zawieszona do 1 listopada 2025. W sprawie decyzje podejmowało dwoje sędziów oraz ławnik.
Zatrzymanie sędzi
Jak przekonywały media, sędzia miała prowadzić samochód pod wpływem narkotyków lub w stanie nietrzeźwości.
