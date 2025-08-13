NASZ NEWS

NASZ NEWS. Jest decyzja Sądu Najwyższego ws. wiceprezes SO w Szczecinie! Sędzia została zawieszona do 1 listopada 2025

autor: Fratria

Jak ustalił portal wPolityce.pl, wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie została zawieszona przez Sąd Najwyższy. Wcześniej została zatrzymana przez policję, gdy jechała przez miasto samochodem marki Porsche.

Sędzia została zawieszona do 1 listopada 2025. W sprawie decyzje podejmowało dwoje sędziów oraz ławnik.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sędzia ze Szczecina zatrzymana przez policję. Nieoficjalnie: Miała prowadzić samochód pod wpływem narkotyków

Zatrzymanie sędzi

Jak przekonywały media, sędzia miała prowadzić samochód pod wpływem narkotyków lub w stanie nietrzeźwości.

red/wPolityce.pl

