Do bójki między trzema imigrantami z Kolumbii doszło w w powiecie lipskim. Mężczyźni są sezonowymi pracownikami. „Dwaj z nich – bracia w wieku 26 i 29 lat – zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia” - powiedziała rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Lipsku st. asp. Monika Karasińska.
Poszkodowany mężczyzna przyszedł na komendę. 32-latek miał widoczne rany kłute powstałe od ataku nożem.
Na miejsce natychmiast wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który udzielił pokrzywdzonemu pomocy i przewiózł go do szpitala
— powiedziała rzeczniczka.
Pracują na terenie powiatu lipskiego
Policjanci ustalili, że rany powstały w wyniku bójki pomiędzy obywatelami Kolumbii. Mężczyźni przejechali do w Polski w związku z pracą sezonową. Pracują w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego na terenie pow. lipskiego.
Dwaj z nich – bracia w wieku 26 i 29 lat – zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia
— przekazała st. asp. Karasińska.
Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
Policjantka dodała, że został zatrzymany jeszcze jeden mężczyzna, który także wkrótce ma usłyszeć zarzuty.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia
— powiedziała funkcjonariuszka.
Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
