Awantura podczas spotkania w Jaśle zakończyła się tragedią. 45-latek zginął od ciosów nożem, zatrzymano pięć osób

Podczas wieczornego spotkania w jednym z mieszkań w Jaśle doszło do kłótni, która przerodziła się w dramat. 45-letni mężczyzna zginął od ciosów nożem.

Jak poinformowała RMF FM Barbara Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, we wtorek po godz. 21 policjanci dostali informację, że w jednym z domów na terenie miasta mężczyzna został ugodzony nożem

Awantura w mieszkaniu

Wczoraj wieczorem policja w Jaśle otrzymała zgłoszenie o ugodzeniu nożem mężczyzny w jednym z domów w mieście. Jak ustalono, ofiara miała 45 lat i mimo podjętej reanimacji zmarła na miejscu.

Zatrzymano pięć osób

Według ustaleń śledczych, do tragedii doszło podczas alkoholowej biesiady w centrum miasta. W trakcie sprzeczki 45-latek został raniony prawdopodobnie trzema ciosami w okolice brzucha i klatki piersiowej. Policja zatrzymała pięć osób mogących mieć związek ze sprawą.

