Wjechał w grupę pielgrzymów w okolicach Radomska. Są zarzuty i areszt dla kierowcy. Podejrzanemu grozi kara do 15 lat więzienia

Prokurator Rejonowy w Radomsku postawił zarzuty m.in. spowodowania katastrofy w ruchu lądowym kierowcy opla, który 10 sierpnia najechał na grupę pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. Rannych zostało 11 osób, w tym 2,5-letnie dziecko. Kierowca został aresztowany na 3 miesiące.

Prokurator Dorota Mrówczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, poinformowała PAP, że kierowca, który 10 sierpnia po pijanemu najechał na grupę pielgrzymów, usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej zdrowiu i życiu zdrowiu wielu osób i kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo kierowca usłyszał zarzut prowadzenia auta pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Areszt tymczasowy

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Radomsku zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Za zarzucony podejrzanemu czyn grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności

— powiedziała PAP prokurator Dorota Mrówczyńska.

Do wypadku doszło 11 sierpnia ok. godz. 18 w okolicach Przedborza (Łódzkie). Kierowca opla najechał na jedną z trzech grup pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. 11 osób zostało rannych i trafiło do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i Łodzi. Wśród rannych jest 2,5-letnie dziecko.

