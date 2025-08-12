Przerażające! Zwłoki noworodka w reklamówce. Aleksandra K. usłyszała zarzut umyślnego zabójstwa. Grozi jej dożywotnie więzienie

Prokuratura podejrzewa 31-letnią Aleksandrę K. o zabójstwo noworodka, którego zwłoki znaleziono 9 sierpnia w reklamówce na terenie starej chlewni w Ułężu (Lubelskie). Ze wstępnej opinii biegłych wynika, że noworodek najprawdopodobniej urodził się żywy.

Biegli nie wskazali przyczyny śmierci dziecka

— powiedziała PAP prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Zastrzegła, że z przesłuchań przeprowadzonych przez prokuratora wynika, że chłopiec urodził się żywy, a jego śmierć była następstwem przestępczych działań podjętych przez matkę.

Dębiec przekazała, że opinia została przekazana prokuratorowi ustnie po sekcji. Ustalenie dokładnych okoliczności śmierci noworodka wymaga dalszych badań toksykologicznych, histopatologicznych i pogłębionej analizy, która ma zostać przedstawiona śledczym na piśmie.

31-latka porzuciła bez opieki dziecko

Jak ustaliła prokuratura, 31-latka urodziła dziecko, umieściła je w płóciennej reklamówce i porzuciła bez opieki w zniszczonym budynku starej chlewni w Ułężu. Policjanci wspólnie z innymi służbami odnaleźli zwłoki 9 sierpnia wieczorem. W związku ze sprawą zatrzymali 31-latkę.

Aleksandra K. usłyszała zarzut umyślnego zabójstwa. Zdaniem śledczych 31-latka działała w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia dziecka. Podejrzana składała wyjaśnienia, ale ze względu na dobro postępowania prokurator nie ujawnił ich treści.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Rykach zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Aleksandry K. na trzy miesiące.

Za zabójstwo grozi do 25 lat, a nawet dożywotnie więzienie.

nt/PAP

