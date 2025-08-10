10 osób w tym 2,5-letnie dziecko zostało rannych w wypadku, do którego doszło w niedzielę ok. godz.18 w miejscowości Grobla w powiecie radomszczańskim (Łódzkie). Pijany kierowca opla najechał na tył grupy pielgrzymów. Kierowca został zatrzymany do dyspozycji prokuratora.
Nadkom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi poinformowała w niedzielę, że około godz. 18 na drodze powiatowej we wsi Grobla w pow. radomszczańskim 54-letni kierowca opla najechał od tyłu na idącą drogą grupę pielgrzymów.
Dziesięć rannych osób w tym 2,5-letnie dziecko zostało odwiezionych do szpitali w Końskich, Włoszczowej, Radomsku, Częstochowie i Łodzi. Większość doznało złamań i potłuczeń
— powiedział PAP asp. Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
Pielgrzymka z powiatu opoczyńskiego liczyła 156 osób. Zmierzała do Częstochowy. Pątnicy szli w trzech kilkudziesięcioosobowych grupach. Do wypadku doszło kilka kilometrów przed Przedborzem, gdzie pielgrzymi mieli zaplanowaną przerwę i nocleg.
Na prostym, leśnym odcinku drogi kierowca opla najechał na tył ostatniej z trzech grup pielgrzymów
— opisał okoliczności wypadku asp. Dariusz Kaczmarek w rozmowie z PAP.
Pijany kierowca
Dariusz Kaczmarek potwierdził wcześniejsze informacje, że sprawca wypadku był pijany. Dodał, że 54-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego miał w wydychanym powietrzu 1,3 promila alkoholu. Został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. Zostanie przesłuchany dopiero po wytrzeźwieniu.
Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi przekazał PAP, że w akcji ratunkowej brało udział sześć zespołów ratownictwa medycznego i trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 8 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/737419-pijany-kierowca-wjechal-w-grupe-pielgrzymow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.