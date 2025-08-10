Tragedia w Elblągu! Nagle sąsiedzi usłyszeli strzały. 57-letni mężczyzna zastrzelił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo

Do straszliwej tragedii doszło w Elblągu. „57-letni mężczyzna zastrzelił swoją żonę, a następnie odebrał sobie życie. Sprawą zajęła się elbląska prokuratura” - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski.

Policja twierdzi, że doszło do samobójstwa rozszerzonego, czyli zachowania złożonego z zabójstwa oraz samobójstwa, połączonych szczególnym, emocjonalnym związkiem przyczynowo-skutkowym.

57-letni mężczyzna najpierw zastrzelił swoją 51-letnią żonę, a następnie przed domem odebrał sobie życie. Jak udało się ustalić RMF FM, 57-latek nie miał pozwolenia na broń. Funkcjonariuszy mieli zaalarmować sąsiedzi, którzy usłyszeli strzały.

Okoliczności tej tragedii wyjaśni prokuratura Elblągu.

nt/RMF FM

