Do straszliwej tragedii doszło w Elblągu. „57-letni mężczyzna zastrzelił swoją żonę, a następnie odebrał sobie życie. Sprawą zajęła się elbląska prokuratura” - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski.
Policja twierdzi, że doszło do samobójstwa rozszerzonego, czyli zachowania złożonego z zabójstwa oraz samobójstwa, połączonych szczególnym, emocjonalnym związkiem przyczynowo-skutkowym.
57-letni mężczyzna najpierw zastrzelił swoją 51-letnią żonę, a następnie przed domem odebrał sobie życie. Jak udało się ustalić RMF FM, 57-latek nie miał pozwolenia na broń. Funkcjonariuszy mieli zaalarmować sąsiedzi, którzy usłyszeli strzały.
Okoliczności tej tragedii wyjaśni prokuratura Elblągu.
