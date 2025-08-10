Zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce znalazła w nocy policja w powiecie ryckim (Lubelskie). W sprawie zatrzymano 31-letnią kobietę. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
O szczegółach poinformowała PAP asp. sztab. Agnieszka Marchlak z ryckiej policji. W nocy policjanci znaleźli na prywatnej posesji zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce.
Nie w domu, ale na terenie posesji. W związku ze sprawą zatrzymano 31-letnią mieszkankę powiatu ryckiego, która obecnie przebywa w pomieszczeniach komendy
— przekazała policjantka.
„Czynności na wstępnym etapie”
Zapytana, czy kobieta jest matką tego dziecka, odpowiedziała, że jest takie „podejrzenie, ale dalsze czynności ustalą, czy na pewno”.
Czynności są dopiero na wstępnym etapie
— dodała.
W związku z tym zdarzeniem nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.
Ciało noworodka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.
nt/PAP
