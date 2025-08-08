Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu mężczyźnie oskarżonemu o podpalenie w czerwcu ubiegłego roku zabytkowego kościoła św. Heleny z 1687 roku – poinformowała prokuratura.
Dzięki wnikliwej i intensywnej pracy prokuratora oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu ustalono przebieg i sprawcę zdarzenia. Kluczowe znaczenie miała analiza zapisów monitoringów wokół cmentarza i kościoła św. Heleny
— wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn.
Jak dodała rzeczniczka, w toku śledztwa biegły z zakresu pożarnictwa wskazał miejsce powstania pożaru i jego potencjalne źródła. Równolegle prowadzone były czynności operacyjne, które pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawcy.
Do pożaru doszło 16 czerwca ubiegłego roku. W wyniku podpalenia zniszczeniu uległy elementy konstrukcyjne świątyni oraz wyposażenie. Straty oceniono na blisko 3,8 mln zł. Zniszczeniu uległ m.in. barokowy ołtarz główny Matki Bożej Pocieszenia, tabernakulum, dwa wczesnobarokowe ołtarze boczne, krucyfiksy barokowo-ludowe, obraz św. Jakuba, a także 15 innych obrazów olejnych, relikwiarz z XIX w., organy oraz zabytkowe drzwi i elementy wyposażenia liturgicznego.
Na wniosek prokuratora wobec podejrzanego początkowo zastosowano tymczasowe aresztowanie, które następnie zmieniono na dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
XVII-wieczny kościół pw. św. Heleny jest odbudowywany. Projekt przewiduje odtworzenie świątyni z zachowaniem historycznych detali.
olnk/PAP
