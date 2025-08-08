Łódzcy policjanci zatrzymali podejrzanego o gwałt na 24-latce. To 35-letni mieszkaniec Łodzi. Do tragicznego zdarzenia miało dojść 24 lipca nad ranem na ulicy Adamieckiego, gdzie kobieta została zaatakowana.
Jak podała policja, oprawca, szarpiąc kobietę, cały czas ją uciszał, po czym dopuścił się zgwałcenia. Pokrzywdzona, gdy tylko została wypuszczona, natychmiast zawiadomiła policję o napadzie.
Kryminalni z VI Komisariatu Policji w Łodzi rozpoczęli intensywne działania, aby ustalić sprawcę. Sprawa była na tyle skomplikowana, że o mężczyźnie niewiele było wiadomo. Pojawił się nagle i równie szybko zniknął.
Zatrzymanie 35-latka
Drobiazgowa analiza tego zdarzenia dała wymierny efekt. Tam, gdzie dochodzi do aktów przemocy pomiędzy agresorem i ofiarą, zawsze pozostają ślady, często mikroskopijne. Między innymi po analizie zebranych śladów, śledczy wytypowali gwałciciela. Policjanci zatrzymali go 6 sierpnia 2025 roku w miejscu jego pracy. 35-letni mieszkaniec Łodzi był kompletnie zaskoczony.
Ponadto funkcjonariusze porównali zebrany materiał dowodowy z informacją, którą otrzymali od 50-latki pod koniec lipca 2025 roku. Wówczas wczesnym rankiem kobieta przechodziła przez Park Widzewski i została złapana przez nieznajomego jej mężczyznę za nogę. Na skutek jej krzyku napastnik zbiegł. Mimo że napadnięta kobieta nie chciała składać żadnego zawiadomienia, ponieważ nie czuła się osobą pokrzywdzoną, stróże prawa cały czas pracowali nad tym zdarzeniem. Jak się okazało, był to ten sam mężczyzna.
W Prokuratorze Rejonowej Łódź-Widzew podejrzany usłyszał zarzuty zgwałcenia, naruszenia nietykalności oraz kradzieży. Na wniosek Prokuratora został aresztowany przez sąd na najbliższe 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
nt/KWP w Łodzi
