Policjanci zatrzymali pijaną 28-latkę w ciąży, która zostawiła bez opieki dwójkę swych małych dzieci. Wychylające się przez balustradę balkonu na szóstym piętrze maluchy dostrzegli sąsiedzi i wezwali pomoc” – podał rzecznik komendy miejskiej w Bielsku-Białej podkom. Sławomir Kocur.

Policjant zrelacjonował, że wezwanie napłynęło wczoraj po godzinie 20. Sąsiedzi kobiety dostrzegli, że jej dzieci w wieku 6 i 2 lat wychylają się przez balustradę.

Funkcjonariusze natychmiast pojechali do mieszkania. Drzwi otworzyła im 28-latka. Faktycznie, dzieci były bez opieki. Jak mówiła, zostawiła je na pewien czas, by pójść na zakupy. (…) Kobieta - w szóstym miesiącu ciąży - była pijana. Wydmuchała prawie 1 promil

— powiedział.

28-latka została zatrzymana

28-latka została zatrzymana. Trafiła do szpitala. Policja prowadzi sprawę pod kątem narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

One faktycznie były w stanie zagrożenia, bo nawet podsunęły sobie stołek do barierki

— powiedział Kocur.

Kobiecie może grozić kara do pięciu lat więzienia.

Dzieci zostały w domu pod opieką dorosłego. Sprawą zajmie się sąd.

nt/PAP

