„W poniedziałek i wtorek na północno-wschodnim obszarze kraju odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP” - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie. Przekazało, że celem treningów jest utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych.
Jak podało w niedzielnym wpisie na platformie X, w dniach 13–14 lipca (tj. poniedziałek i wtorek) na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP.
Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych
— wskazało DORSZ.
Element działalności WP
Zaznaczyło, że tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej Wojska Polskiego.
W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych
— podkreślono w komunikacie.
Zaapelowano także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, „gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych”.
Dowództwo zaapelowało ponadto, by wspólnie zadbać o wspólne bezpieczeństwo.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764806-nie-fotografuj-wiemy-kiedy-i-gdzie-wp-podejmie-dzialania
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