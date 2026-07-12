Nie fotografuj! Wiemy, kiedy i gdzie Siły Zbrojne RP podejmą działania

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

„W poniedziałek i wtorek na północno-wschodnim obszarze kraju odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP” - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie. Przekazało, że celem treningów jest utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych.

Jak podało w niedzielnym wpisie na platformie X, w dniach 13–14 lipca (tj. poniedziałek i wtorek) na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP.

Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych

— wskazało DORSZ.

Element działalności WP

Zaznaczyło, że tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej Wojska Polskiego.

W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych

— podkreślono w komunikacie.

Zaapelowano także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, „gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych”.

Dowództwo zaapelowało ponadto, by wspólnie zadbać o wspólne bezpieczeństwo.

PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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