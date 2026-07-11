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Mandaty zamiast wieczoru panieńskiego w Chorwacji. Polki wyprowadzone

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X

Zanim samolot z Wrocławia zdążył wystartować, pięć pasażerek już zakończyło swoją podróż. Awantura, ignorowanie poleceń załogi i podejrzenie spożycia przez nie alkoholu sprawiły, że rutynowy lot do Zadaru zamienił się w interwencję Straży Granicznej. Atmosfera była napięta od samego początku, a finał dla uczestniczek wieczoru panieńskiego okazał się wyjątkowo nieudany. Media społecznościowe obiegło też nagranie pokazujące skandaliczne zachowanie kobiet.

Lot z Wrocławia do Zadaru zakończył się dla pięciu pasażerek, zanim maszyna w ogóle oderwała się od ziemi. Według Straży Granicznej kobiety miały zachowywać się w sposób utrudniający pracę załogi, ignorować polecenia personelu oraz wdawać się w sprzeczki z innymi podróżnymi.

Na pokład skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych, którzy wyprowadzili wszystkie uczestniczki zajścia z samolotu. Jak ustalono, część z nich mogła wcześniej spożywać alkohol — badanie potwierdziło jego obecność u trzech pasażerek.

Skreślenie z listy i konsekwencje finansowe

Kapitan, powołując się na przepisy dotyczące bezpieczeństwa lotu, odmówił przewozu całej grupy. Kobiety zostały skreślone z listy pasażerów i nie poleciały do Chorwacji. Otrzymały również mandaty.

Według relacji świadków napięta atmosfera miała panować już przed wejściem na pokład. Grupa kobiet prawdopodobnie podróżowała na wyjazd związany z wieczorem panieńskim, co mogło być źródłem wcześniejszych nieporozumień.

Ponadto w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które pokazuje jak kobiety traktowały się nawzajem w czasie burzliwej wymiany zdań.

Je…a sz…o panieński mi zje…aś. Właśnie to, Ty k…o je…a

— słychać nagraniu jedną z kobiet.

Wypie…laj z tego samolotu

— odpowiada inna.

Ty wpie…laj

— słyszmy.

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Polsat News/tt

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