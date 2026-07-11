Zanim samolot z Wrocławia zdążył wystartować, pięć pasażerek już zakończyło swoją podróż. Awantura, ignorowanie poleceń załogi i podejrzenie spożycia przez nie alkoholu sprawiły, że rutynowy lot do Zadaru zamienił się w interwencję Straży Granicznej. Atmosfera była napięta od samego początku, a finał dla uczestniczek wieczoru panieńskiego okazał się wyjątkowo nieudany. Media społecznościowe obiegło też nagranie pokazujące skandaliczne zachowanie kobiet.
Lot z Wrocławia do Zadaru zakończył się dla pięciu pasażerek, zanim maszyna w ogóle oderwała się od ziemi. Według Straży Granicznej kobiety miały zachowywać się w sposób utrudniający pracę załogi, ignorować polecenia personelu oraz wdawać się w sprzeczki z innymi podróżnymi.
Na pokład skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych, którzy wyprowadzili wszystkie uczestniczki zajścia z samolotu. Jak ustalono, część z nich mogła wcześniej spożywać alkohol — badanie potwierdziło jego obecność u trzech pasażerek.
Skreślenie z listy i konsekwencje finansowe
Kapitan, powołując się na przepisy dotyczące bezpieczeństwa lotu, odmówił przewozu całej grupy. Kobiety zostały skreślone z listy pasażerów i nie poleciały do Chorwacji. Otrzymały również mandaty.
Według relacji świadków napięta atmosfera miała panować już przed wejściem na pokład. Grupa kobiet prawdopodobnie podróżowała na wyjazd związany z wieczorem panieńskim, co mogło być źródłem wcześniejszych nieporozumień.
Ponadto w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które pokazuje jak kobiety traktowały się nawzajem w czasie burzliwej wymiany zdań.
Je…a sz…o panieński mi zje…aś. Właśnie to, Ty k…o je…a
— słychać nagraniu jedną z kobiet.
Wypie…laj z tego samolotu
— odpowiada inna.
Ty wpie…laj
— słyszmy.
Polsat News/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764720-mandaty-zamiast-wieczoru-panienskiego-w-chorwacji
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