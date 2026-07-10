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„Wszystkie marzenia” bez Mai. Cancer Fighters żegna podopieczną. To ona nagrała utwór z Łatwogangiem

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Maja Gadowska / autor: Fratria/FB/cancer FIGHTERS
Maja Gadowska / autor: Fratria/FB/cancer FIGHTERS

Maja Gadowska, podopieczna Fundacji Cancer Fighters, która pojawiła się w utworze z Łatwogangiem „Wszystkie marzenia”, zmarła po walce z chorobą. Informację o jej odejściu przekazano w poruszającym wpisie, w którym podkreślono, jak wiele dobra i siły wnosiła w życie innych.

Fundacja Cancer Fighters pożegnała dziewczynkę słowami pełnymi czułości, dziękując jej za uśmiech, który poruszył tysiące serc, oraz za niezwykłą energię, jaką potrafiła przekazywać mimo własnych zmagań.

Maja Gadowska. Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach

— napisano.

Druzgocąca diagnoza

Maja w 2023 roku usłyszała diagnozę — osteosarcoma, agresywny nowotwór kości. Na stronie Cancer Fighters przypomniano, że przed chorobą była wyjątkowo twórczą, pełną wyobraźni dziewczynką.

Uwielbiała rysować, tworzyć kolorowe ozdoby z koralików i po prostu cieszyć się tym, co ją otaczało. Jej kreatywność i pogoda ducha stały się znakiem rozpoznawczym, a później — źródłem inspiracji dla wielu osób śledzących jej historię.

Dziewczynka pojawiła się w utworze z Łatwogangiem „Wszystkie marzenia”:

FB/YT/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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