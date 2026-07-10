Maja Gadowska, podopieczna Fundacji Cancer Fighters, która pojawiła się w utworze z Łatwogangiem „Wszystkie marzenia”, zmarła po walce z chorobą. Informację o jej odejściu przekazano w poruszającym wpisie, w którym podkreślono, jak wiele dobra i siły wnosiła w życie innych.
Fundacja Cancer Fighters pożegnała dziewczynkę słowami pełnymi czułości, dziękując jej za uśmiech, który poruszył tysiące serc, oraz za niezwykłą energię, jaką potrafiła przekazywać mimo własnych zmagań.
Maja Gadowska. Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach
— napisano.
Druzgocąca diagnoza
Maja w 2023 roku usłyszała diagnozę — osteosarcoma, agresywny nowotwór kości. Na stronie Cancer Fighters przypomniano, że przed chorobą była wyjątkowo twórczą, pełną wyobraźni dziewczynką.
Uwielbiała rysować, tworzyć kolorowe ozdoby z koralików i po prostu cieszyć się tym, co ją otaczało. Jej kreatywność i pogoda ducha stały się znakiem rozpoznawczym, a później — źródłem inspiracji dla wielu osób śledzących jej historię.
Dziewczynka pojawiła się w utworze z Łatwogangiem „Wszystkie marzenia”:
FB/YT/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764628-wszystkie-marzenia-bez-mai-cancer-fighters-zegna-podopieczna
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