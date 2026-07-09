Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Krościenku (pow. bieszczadzki) wykryli nielegalny przewóz trzech sztabek złota wartych 1,5 mln zł. Ukryła je przy sobie obywatelka Ukrainy.
Sztabki złota na przejściu granicznym
Na przejście graniczne w Krościenku przyjechała samochodem osobowym, chcąc wjechać do Polski, 46-letnia obywatelka Ukrainy.
Podczas kontroli z wykorzystaniem skanera do kontroli osób, funkcjonariusze KAS wykryli, że kobieta ma przy sobie ukryty towar. Urządzenie precyzyjne wskazało miejsca ukrycia złota
— przekazała rzeczniczka szefa KAS st.asp. Justyna Pasieczyńska.
Okazało się, że trzy kilogramowe sztabki ukryte były w saszetkach pod odzieżą kobiety. Ich wartość oszacowano na około 1,5 mln zł.
Ukraince grozi kara
Złoto zostało zabezpieczone, a na na poczet kary, która grozi kobiecie, funkcjonariusze zabezpieczyli 23,4 tys. euro.
Pasieczyńska przypomniała, że osoby wjeżdżające do Unii Europejskiej lub wyjeżdżające z UE mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro. Przepis dotyczy przewozu nie tylko gotówki, ale także m.in. czeków, weksli, przekazów pieniężnych czy złota w postaci sztabek.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764525-ukrainka-przemycala-sztabki-zlota-warte-15-mln-zl
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