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Sympatycy Brauna chcieli skontrolować ukraińską firmę. Zostali zatrzymani

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"Fani Brauna" nachodzili Ukrainkę / autor: Fratria
"Fani Brauna" nachodzili Ukrainkę / autor: Fratria

Poznańska policja zatrzymała dwie osoby w sprawie incydentu, w trakcie którego domagały się one wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy „wspiera ona Stepana Banderę”. Nagranie z zajścia opublikowano w internecie.

Film opublikował m.in. serwis Goniec.pl, który umieścił nagranie na swoim profilu na X. We wpisie towarzyszącym wideo napisano, iż mężczyźni widoczni na filmie to „aktywiści wspierający Grzegorza Brauna i Korwin-Mikkego”, którzy domagają się wejścia z kamerą do biur ukraińskich firm w Polsce.

Chcielibyśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery

-– powiedział jeden z mężczyzn uwiecznionych na filmie.

W dalszej części rozmowy z kobietą, która przedstawiła się jako obywatelka Ukrainy, mężczyźni powiedzieli, że „Ukraina jest wrogo nastawiona do Polski”, dlatego chcą skontrolować biuro firmy. Dopytywali się też, jaki stosunek do Bandery ma przedstawicielka firmy, a także, dlaczego nie prowadzi przedsiębiorstwa w swoim kraju. Kobieta odmówiła wpuszczenia mężczyzn do biura i zapewniała, że jej firma działa legalnie, a ona osobiście szanuje Polaków.

Zatrzymania

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał w środowe popołudnie, że po analizie zebranego materiału i konsultacjach z prokuraturą, w związku z incydentem policjanci zatrzymali dwie osoby.

Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, a także narazić na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

— podał rzecznik.

Dodał, że za tego typu czyny grożą kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku. Wskazał, że zatrzymani wkrótce zostaną przesłuchani w prokuraturze, gdzie jeszcze w środę powinny im zostać przedstawione zarzuty.

Rzecznik zaznaczył, że w czasie postępowania przygotowawczego przeprowadzona zostanie także analiza zachowania innych osób biorących udział w incydencie.

Reakcja Kierwińskiego

Do sprawy w serwisie X (dawny Twitter) odniósł się także szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Nie ma zgody na nienawiść i agresję. W tego typu przypadkach Polska Policja będzie reagować zdecydowanie

– napisał.

Zawiadomienie

Jak informował rzecznik wielkopolskiej policji, incydent miał miejsce 3 lipca, natomiast kobieta widoczna na nagraniu zgłosiła sprawę policji we wtorek późnym popołudniem. Obywatelka Ukrainy złożyła zawiadomienie, że na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro do prowadzenia działalności gospodarczej, kilka osób ją zniesławiło, a nagranie z tego zdarzenia trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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