Ilu tegorocznych absolwentów zdało maturę? CKE podała wyniki

„Wyniki tegorocznej matury są podobne do wyników z ubiegłego roku” - powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać „jeden do jednego”, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania.
Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że maturę zdało 81,1 proc. tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych, a 12,3 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Dane te obejmują tylko główną sesję egzaminacyjną, bez dodatkowej czerwcowej.
Wyniki tegorocznej matury są podobne do wyników z ubiegłego roku
— powiedział Zakrzewski dziennikarzom, poproszony o komentarz.
W minionym roku zdało 86,1 proc. absolwentów
W ubiegłym roku na początku lipca CKE podała (dane obejmowały też tylko sesję majową), że świadectwo dojrzałości uzyskało 80 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych, a 13 proc. abiturientów miało prawo do poprawki. We wrześniu ub.r. CKE poinformowała, że ostatecznie maturę zdało 86,1 proc. absolwentów (dane uwzględniały wyniki egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej).
Dyrektor CKE zaznaczył, że nie można bezpośrednio porównywać „jeden do jednego” wyników matury z kolejnych lat.
Każdy rocznik miał do rozwiązania inny arkusz egzaminacyjny, w którym była sprawdzana inna wiedza, inne umiejętności wybrane z podstawy programowej
— zaznaczył.
Tajny egzamin maturalny?
Wyjaśnił, że związane jest to z tym, że arkusze egzaminacyjne są w całości upubliczniane po przeprowadzeniu egzaminu i dlatego nie ma na egzaminie tzw. zadań kotwiczących, czyli tych samych w kolejnych latach.
Dopóki nie będzie zgody społecznej na to, by egzamin maturalny był tajny, nie można takiego narzędzia zastosować. Dlatego jedynie co teraz mogę powiedzieć to, że maturzyści równie dobrze poradzili sobie z postawionymi problemami i zadaniami w arkuszach maturalnych, co maturzyści z poprzednich lat
— powiedział.
Wskazał, że jest oczekiwanie społeczne, by arkusze były ujawniane po przeprowadzeniu egzaminu.
Wszyscy chcą zobaczyć arkusze, oczekują tego ode mnie i dlatego publikowane są one na naszej stronie internetowej. Służą potem one wielu przyszłym maturzystom jako materiał ćwiczeniowy
— dodał Zakrzewski.
Średni wynik maturzystów
Odniósł się też do średnich wyników uzyskanych przez tegorocznych maturzystów z egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Średni wynik uzyskany w tym roku przez maturzystów z obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym to: z polskiego - 59 proc. możliwych do uzyskania punktów, z matematyki - 59 proc., z angielskiego - 78 proc.
Z kolei średni wynik tegorocznych maturzystów z egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym to 44 proc., z matematyki - 37 proc., z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) - 69 proc. Z pozostałych przedmiotów to np. z biologii - 41 proc., z chemii - 41 proc., z filozofii - 35 proc., z fizyki - 42 proc., z geografii - 41 proc., z historii - 47 proc., z historii muzyki - 45 proc., z historii sztuki - 42 proc., z informatyki - 40 proc., z języka łacińskiego i kultury antycznej - 44 proc., z wiedzy o społeczeństwie 44 proc.
Wyniki egzaminów rozszerzonych
Dyrektor CKE przypomniał, że wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym służą uczelniom do rekrutacji na studia. W związku z tym - jak wyjaśnił - egzaminy na tym poziomie muszą być trudne i dobrze różnicujące, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności maturzystów. Podał, że na tym zależy uczelniom.
Zakrzewski dodał, że tegoroczne wyniki zarówno z egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym nie odbiegają od wyników z ubiegłego roku.
Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 321 314 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ponadto do egzaminów maturalnych przystępowały osoby, które w ubiegłych latach nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów.
317 maturzystów ze wszystkich egzaminów, do których przystąpili, zarówno obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym, jak i dodatkowych na poziomie rozszerzonym – uzyskało od 90 proc. do 100 proc. punktów możliwych do uzyskania. 3272 osoby uzyskały od 90 do 100 proc. ze wszystkich egzaminów obowiązkowych. 8702 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych uzyskało od 90 proc. do 100 proc.
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PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764462-ilu-tegorocznych-absolwentow-zdalo-mature-cke-podala-wyniki
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