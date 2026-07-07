Lekarze masowo przepisywali Fentanyl! Porażający raport NFZ

Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2026 roku. Łączna wartość zasądzonych kar dla sprawdzanych placówek wyniosła 54 mln zł.
Na kwotę 54 mln 356 tys. 609 zł złożyło się ponad 23,6 mln zł nienależnie przekazanych środków, które placówki muszą zwrócić, blisko 30,5 mln zł nałożonych kar umownych oraz ponad 213 tys. zł dochodzonych odszkodowań. Wszystkie kwoty uwzględniają już wyniki zakończonych procesów odwoławczych.
Jak wynika z raportu zatwierdzonego pod koniec maja przez zastępcę prezesa NFZ Marka Augustyna, w pierwszych trzech miesiącach roku Terenowe Wydziały Kontroli (TWK) przeprowadziły łącznie 490 postępowań.
Najwyższe sankcje w kraju
Najwyższe sankcje w kraju nałożył wydział NFZ w Rzeszowie. W jednym ze szpitali kontrolerzy zbadali dokumentację medyczną 93 pacjentów, u których rozliczono drogie świadczenia z zakresu kompleksowych zabiegów ortopedycznych kończyn dolnych i miednicy. Analiza wykazała, że szpital celowo nie sprawozdawał faktycznie wykonanych procedur, wykazując w systemie znacznie droższe operacje, których w rzeczywistości nie przeprowadzono. Fundusz nałożył na tę placówkę karę w wysokości 1,87 mln zł.
Drugi najwyższy wymiar sankcji finansowych odnotował Terenowy Wydział Kontroli w Bydgoszczy, który zapłaci 766 121 zł. W placówce urzędnicy zweryfikowali realizację kontraktu szpitalnego w zakresie rehabilitacji neurologicznej (w tym świadczeń dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz przypadków wymagających szczególnego nadzoru).
Szpital pobierał pieniądze za opiekę, mimo że nie zatrudniał wymaganej prawem liczby psychologów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych. Dodatkowo w przypadku ponad 68 proc. zbadanych świadczeń pacjenci nie przeszli pełnego, wymaganego cyklu usprawniania leczniczego.
Kontrole wykazały również ogromną skalę nieprawidłowości przy dystrybucji leków refundowanych. W segmencie kontroli aptek błędy wykryto w przypadku aż 72 proc. zbadanych realizacji recept.
Masowe przepisywanie Fentanylu
TWK we Wrocławiu nałożył ponad 246 tys. zł sankcji na podmiot, w którym lekarze masowo przepisywali silny lek odurzający (Fentanyl) niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi. W 72 proc. przypadków pacjentom ordynowano dawki przekraczające dopuszczalny limit 90 dni stosowania.
Raport z działalności Departamentu Kontroli NFZ publikowany jest co kwartał. Dokument zawiera szczegółowe podsumowanie zamkniętych i trwających kontroli w szpitalach, przychodniach oraz aptekach w całej Polsce. Precyzyjnie opisuje skalę wykrytych nadużyć (np. wyłudzanie pieniędzy za fikcyjne operacje czy braki kadrowe) oraz podaje twarde dane o nałożonych karach finansowych i kwotach, które placówki muszą zwrócić do publicznej puli pieniędzy.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764419-lekarze-masowo-przepisywali-fentanyl-porazajacy-raport-nfz
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