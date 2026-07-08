Amerykanin zachwycony Polską. "Nie ma dziś drugiego takiego kraju"

  • Kraj
  • opublikowano:
Panorama Warszawy; Amerykanin / autor: Natalia Wierzbicka/TikTok
Panorama Warszawy; Amerykanin / autor: Natalia Wierzbicka/TikTok

Amerykański tiktoker, który dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, w najnowszym nagraniu z warszawskich ulic nie kryje zachwytu nad naszym krajem. León podkreśla, że Polska imponuje mu czystością, spokojem i poczuciem bezpieczeństwa, a Polacy — dumą z własnej kultury. Jego zdaniem to właśnie te cechy wyróżniają nas na tle innych państw.

Czuję się bezpiecznie”

Tiktoker z USA opisał życie w Polsce — León, mieszkający między Polską a Hiszpanią, w najnowszym nagraniu pokazał Warszawę z perspektywy Amerykanina. Jak wskazał, „czuję wobec Polski wyłącznie podziw”.

Czystość, spokój, bezpieczeństwo — wszystko to jest nie do pobicia. Nie ma dziś drugiego takiego kraju. Trzeba jednak być jak Polska, która zachowuje swoją kulturę. Są dumni z tego, kim są. Wywieszają swoje flagi. Uwielbiam to w Polsce

— podkreślił tiktoker.

Nawet bezdomni ludzie w Polsce nie zaczepią cię. Mogą poprosić o pieniądze, ale nie musisz bać się o kradzież, lub że cię skrzywdzą. Jestem na Dworcu Centralnym w Warszawie, stolicy Polski i czuję się bezpiecznie

— zaznaczył Amerykanin.

To mówi wiele o Polsce i Polakach

— dodał.

Czytaj także

TikTok/oprac. Natalia Wierzbicka

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych