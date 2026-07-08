Amerykański tiktoker, który dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, w najnowszym nagraniu z warszawskich ulic nie kryje zachwytu nad naszym krajem. León podkreśla, że Polska imponuje mu czystością, spokojem i poczuciem bezpieczeństwa, a Polacy — dumą z własnej kultury. Jego zdaniem to właśnie te cechy wyróżniają nas na tle innych państw.
„Czuję się bezpiecznie”
Tiktoker z USA opisał życie w Polsce — León, mieszkający między Polską a Hiszpanią, w najnowszym nagraniu pokazał Warszawę z perspektywy Amerykanina. Jak wskazał, „czuję wobec Polski wyłącznie podziw”.
Czystość, spokój, bezpieczeństwo — wszystko to jest nie do pobicia. Nie ma dziś drugiego takiego kraju. Trzeba jednak być jak Polska, która zachowuje swoją kulturę. Są dumni z tego, kim są. Wywieszają swoje flagi. Uwielbiam to w Polsce
— podkreślił tiktoker.
Nawet bezdomni ludzie w Polsce nie zaczepią cię. Mogą poprosić o pieniądze, ale nie musisz bać się o kradzież, lub że cię skrzywdzą. Jestem na Dworcu Centralnym w Warszawie, stolicy Polski i czuję się bezpiecznie
— zaznaczył Amerykanin.
To mówi wiele o Polsce i Polakach
— dodał.
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TikTok/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764380-amerykanin-zachwycony-polska-nie-ma-drugiego-takiego-kraju
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