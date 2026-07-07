Pielęgniarki wciągane w prywatne interesy? Nowe ustalenia ws. neurochirurgów

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Zarabiali nawet 26 tys. zł za godzinę. Kolejne zuchwałe metody spółki neurochirurgów / autor: Fratria
Zarabiali nawet 26 tys. zł za godzinę. Kolejne zuchwałe metody spółki neurochirurgów / autor: Fratria

„Spółka neurochirurgów ‘nieoficjalnie’ opłacała pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Aparat rentgenowski, którym wykonywano zabiegi, nie był dopuszczony do użytku w sali operacyjnej szpitala” - pisze dziś Wirtualna Polska, kontynuując temat nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie.

Wczoraj portal WP.pl poinformował, że spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom na 26 tys. zł za godzinę i ponad 300 tys. zł dniówki. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w woj. kujawsko-pomorskim.

Jak pisze portal, w zabiegach wykonywanych przez spółkę neurochirurgów w szpitalu w Mogilnie, miały uczestniczyć dyżurujące w danym dniu pielęgniarki.

Instrumentariuszki nie zaprzeczają

Instrumentariuszki miały dostawać dodatkowo od 300 do 450 zł miesięcznie. W rozmowie z WP nie chcą tego potwierdzić, ale też nie zaprzeczają.

Szefowa bloku operacyjnego rozłącza się, gdy informujemy o wiadomościach, jakie poznaliśmy

— opisuje portal.

Ponieważ placówka nie chciała angażować dodatkowych osób, w zabiegach miały uczestniczyć te pielęgniarki, które były w tych dniach na dyżurze. To oznaczało dla nich dodatkowe obowiązki, więc nie były chętne do współpracy

— relacjonował, cytowany przez WP lekarz podczas procesu ze szpitalem.

Wirtualna Polska podaje również, że wiele wykonywanych zabiegów odbywało się bez wcześniejszego uzyskania wyników badań laboratoryjnych.

W dodatku przy użyciu aparatu rentgenowskiego, który nie był dopuszczony do użytku w sali operacyjnej szpitala

— podaje WP.pl.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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