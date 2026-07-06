Nawet tutaj kradzież? Flagowy program ekipy Tuska pod lupą CBA!

Rządowy program in vitro był niedawno wychwalany przez Adama Szłapkę jako „wielka reforma rządu” koalicji 13 grudnia. Teraz znalazł się pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które bada go pod kątem możliwych nieprawidłowości noszących znamiona korupcji.
Jak podaje Wirtualna Polska, CBA prowadzi czynności analityczno-informacyjne, które dotyczą rządowego programu wsparcia in vitro na lata 2024-28. Został uruchomiony w 2024 r., szczycił się nim nawet szef koalicji 13 grudnia Donald Tusk. Program dysponuje budżetem co najmniej 500 mln zł rocznie i według jego zwolenników, ma wspierać pary zmagające się z niepłodnością. Dziennikarze ”WP” podali, iż do redakcji od pewnego czasu napływają sygnały o możliwych nieprawidłowościach, które mogą dotyczyć korupcji.
CBA potwierdziło prowadzenie działań sprawdzających, zaznaczając jednocześnie, że na tym etapie nie przesądza o naruszeniu prawa.
Informujemy, że funkcjonariusze CBA prowadzą czynności analityczno-informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Czynności te mają charakter weryfikacyjny i są niezależne od czynności kontrolnych oraz śledczych. Biuro nie udziela informacji na ich temat
— czytamy w komunikacie przesłanym do „WP”.
Rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że do Biura wpłynęły „pewne informacje o ewentualnych nieprawidłowościach”, które są obecnie analizowane i weryfikowane.
Możliwe obszary nieprawidłowości
Według rozmówców „WP”, sprawdzane mogą być m.in. zasady podziału środków między kliniki realizujące program, brak centralnego rejestru pacjentów oczekujących na procedurę czy też sposób raportowania skuteczności leczenia przez placówki.
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Według informatorów, pojawiają się także pytania o dodatkowe, komercyjnie finansowane świadczenia oferowane pacjentom zakwalifikowanym do programu i o to, czy wszystkie są medycznie uzasadnione. Z kolei źródła z obozu rządowego wskazują, że ewentualne nieprawidłowości mają mieć raczej charakter wycinkowy niż masowy.
MS o realizacji programu
Więcej szczegółów może pojawić się po kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, podczas którego Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić informacje dotyczące realizacji programu polityki zdrowotnej, w tym przede wszystkim rządowego programu in vitro na lata 2024–2028. Redakcja oczekuje również na odpowiedzi resortu zdrowia na przesłane pytania.
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xyz/”WP”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764316-nawet-tutaj-kradziez-flagowy-program-ekipy-tuska-pod-lupa-cba
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