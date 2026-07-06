Wielka ewakuacja w mieście wojewódzkim! Znaleziono niewybuch

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Samochód patrolu saperskiego oraz mapa z zaznaczonym obszarem ewakuacji we Wrosławiu / autor: Fratria/UMW
Samochód patrolu saperskiego oraz mapa z zaznaczonym obszarem ewakuacji we Wrosławiu / autor: Fratria/UMW

We wtorek, 7 lipca, odbędzie się ewakuacja mieszkańców z kilku wrocławskich ulic. Powodem jest niewybuch z czasów II wojny światowej, który został odnaleziony podczas prac ziemnych przy ulicy Trzemeskiej.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia poinformowało, że jutro (7 lipca br.) przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców w rejonie ul. Trzemeskiej. Wszystko przez znalezienie niewybuchu z czasów II wojny światowej.

Podjęcie niewybuchu przez patrol saperski wymaga wyznaczenia strefy ewakuacji i czasowego opuszczenia tego obszaru przez mieszkańców. To standardowa procedura stosowana w tego typu działaniach, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb oraz śledzenie oficjalnych komunikatów

— powiedział Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Ewakuacja do 8:30

Ewakuacja obejmie ulice: Legnicką, Braniborską, Młodych Techników, Inowrocławską, Kruszwicką, Szczepińską, Dobrą, Marchijską, Ziemowita i Trzemeską.

Mieszkańcy muszą opuścić wskazany teren do 8:30 rano. Następnie dostęp do strefy będą mieć tylko służby, które będą prowadzić tam działania.

Udział w akcji weźmie: patrol saperski, policja, straż miejska oraz inne służby odpowiedzialne za zabezpieczenie terenu.

xyz/UMW

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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