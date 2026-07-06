Wielka ewakuacja w mieście wojewódzkim! Znaleziono niewybuch

We wtorek, 7 lipca, odbędzie się ewakuacja mieszkańców z kilku wrocławskich ulic. Powodem jest niewybuch z czasów II wojny światowej, który został odnaleziony podczas prac ziemnych przy ulicy Trzemeskiej.
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia poinformowało, że jutro (7 lipca br.) przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców w rejonie ul. Trzemeskiej. Wszystko przez znalezienie niewybuchu z czasów II wojny światowej.
Podjęcie niewybuchu przez patrol saperski wymaga wyznaczenia strefy ewakuacji i czasowego opuszczenia tego obszaru przez mieszkańców. To standardowa procedura stosowana w tego typu działaniach, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb oraz śledzenie oficjalnych komunikatów
— powiedział Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Ewakuacja do 8:30
Ewakuacja obejmie ulice: Legnicką, Braniborską, Młodych Techników, Inowrocławską, Kruszwicką, Szczepińską, Dobrą, Marchijską, Ziemowita i Trzemeską.
Mieszkańcy muszą opuścić wskazany teren do 8:30 rano. Następnie dostęp do strefy będą mieć tylko służby, które będą prowadzić tam działania.
Udział w akcji weźmie: patrol saperski, policja, straż miejska oraz inne służby odpowiedzialne za zabezpieczenie terenu.
xyz/UMW
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764312-wielka-ewakuacja-w-miescie-wojewodzkim-znaleziono-niewybuch
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