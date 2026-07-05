Na jaw wychodzą porażające fakty dotyczące tragedii w Aleksandrowie Łódzkim, do której doszło 8 maja 2021 roku. Wówczas samochód osobowy wbił się w dwa motocykle, zabijając na miejscu dwóch mężczyzn. Ponadto ciężko ranna została pasażerka jednego z jednośladów, która zmarła dzień później. Okazuje się, że kierująca autem Agnieszka Z. mimo faktu, że została skazana, nadal nie trafiła do więzienia.
8 maja 2021 roku 23-letnia łodzianka kierująca samochodem jeep, wyprzedzając inny pojazd, zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z dwoma motocyklami jadącymi prawidłowo.
Na skutek tego wypadku 43-letni zgierzanin kierujący motocyklem suzuki oraz 40-letni mieszkaniec Ozorkowa prowadzący motocykl honda ponieśli śmierć na miejscu. Do szpitala przewieziono dwie ranne kobiety — kierującą autem i pasażerkę motocykla. 42-letnia pasażerka suzuki zmarła dzień później.
Bliscy ofiar: „Są równi i równiejsi”
Jak teraz podał „Fakt”, kobieta, która spowodowała śmiertelny wypadek, wciąż nie trafiła do więzienia mimo faktu, że skazano ją na pięć lat pozbawienia wolności.
Są u nas w kraju równi i równiejsi
— powiedziała w rozmowie z „Uwaga TVN”, którą cytuje serwis, matka jednej z ofiar, która nie może pogodzić się z zaistniałą sytuacją.
Agnieszka Z., studentka stomatologii i córka znanych lekarzy z Łodzi, nie przyznała się do winy. Na rozprawie pojawiła się z trzema adwokatami. W emocjonalnym oświadczeniu mówiła, że jest jej bardzo przykro z powodu tragedii i że stale myśli o zmarłych oraz ich bliskich.
Jak czytamy dalej, po trzech latach procesu Agnieszka Z. została skazana na 5 lat więzienia. Sąd pozwolił jej najpierw ukończyć staż dentystyczny, a następnie odroczył wykonanie kary o kolejny rok z powodu problemów zdrowotnych. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o depresję.
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PAP/”Fakt”/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/764233-spowodowala-smiertelny-wypadek-unika-wiezienia-sa-rowni-i
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