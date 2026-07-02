Szyba runęła z 28. piętra. To kolejny taki incydent w tym budynku

W warszawskim Varso Tower ponownie doszło do niebezpiecznego zdarzenia — to już drugi taki przypadek w ostatnich miesiącach. Tym razem z 28. kondygnacji wieżowca odpadła szyba elewacyjna, która z hukiem spadła na ulicę, uszkadzając zaparkowany samochód. Do sytuacji doszło w nocy, dzięki czemu nikt nie ucierpiał, jednak zdarzenie budzi wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa.
Incydent miał miejsce w nocy z 21 na 22 czerwca. Mieszkańcy natychmiast zgłosili sprawę, a na miejscu szybko pojawiły się odpowiednie służby. Oprócz policji i ekip technicznych na wysokościach pracowali również alpiniści przemysłowi, którzy zabezpieczali elewację.
Jak przekazała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, szyba wykruszyła się i spadła na chodnik oraz jezdnię. Uszkodzony został samochód marki Fiat, a jego właściciel otrzymał informację o możliwości złożenia zawiadomienia. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
To kolejny taki incydent
Nie da się ukryć, że gdyby szyba spadła w ciągu dnia, konsekwencje mogłyby być tragiczne — pod Varso Tower codziennie przechodzą dziesiątki tysięcy osób. Co więcej, podobny incydent miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy odłamana szyba spadła na zamkniętą kawiarnię znajdującą się u podnóża budynku.
Zarządca kompleksu, Katarzyna Najdzik, Head of Marketing & Communications w HB Reavis, zapewnia, że fasada Varso Tower jest bezpieczna i spełnia wszystkie normy budowlane. Jak tłumaczy, zastosowano tam szkło hartowane, które w przypadku uszkodzenia rozpada się na drobne fragmenty. Według przedstawicielki HB Reavis oba incydenty są efektem zjawiska znanego jako spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego, które może wystąpić mimo zastosowania nowoczesnych technologii, m.in. w związku z różnicami temperatur.
Varso Tower to 53‑piętrowy wieżowiec o wysokości 310 metrów, będący najwyższym budynkiem w całej Unii Europejskiej. Jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi około 70 tys. m². Na samym szczycie ulokowano restaurację oraz taras widokowy. Od trzeciego do 45. piętra mieszczą się przestrzenie biurowe. Budowę zakończono we wrześniu 2022 roku, a trzy lata później – we wrześniu 2025 – udostępniono publiczności taras widokowy.
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ewarszawa.pl/warszawawpigulce.pl/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763978-szyba-runela-z-28-pietra-to-kolejny-taki-incydent-w-tym-budynku
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