Szyba runęła z 28. piętra. To kolejny taki incydent w tym budynku

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Panorama Warszawy; Zdjęcie ilustracyjne / autor: Natalia Wierzbicka
Panorama Warszawy; Zdjęcie ilustracyjne / autor: Natalia Wierzbicka

W warszawskim Varso Tower ponownie doszło do niebezpiecznego zdarzenia — to już drugi taki przypadek w ostatnich miesiącach. Tym razem z 28. kondygnacji wieżowca odpadła szyba elewacyjna, która z hukiem spadła na ulicę, uszkadzając zaparkowany samochód. Do sytuacji doszło w nocy, dzięki czemu nikt nie ucierpiał, jednak zdarzenie budzi wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa.

Incydent miał miejsce w nocy z 21 na 22 czerwca. Mieszkańcy natychmiast zgłosili sprawę, a na miejscu szybko pojawiły się odpowiednie służby. Oprócz policji i ekip technicznych na wysokościach pracowali również alpiniści przemysłowi, którzy zabezpieczali elewację.

Jak przekazała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, szyba wykruszyła się i spadła na chodnik oraz jezdnię. Uszkodzony został samochód marki Fiat, a jego właściciel otrzymał informację o możliwości złożenia zawiadomienia. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

To kolejny taki incydent

Nie da się ukryć, że gdyby szyba spadła w ciągu dnia, konsekwencje mogłyby być tragiczne — pod Varso Tower codziennie przechodzą dziesiątki tysięcy osób. Co więcej, podobny incydent miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy odłamana szyba spadła na zamkniętą kawiarnię znajdującą się u podnóża budynku.

Zarządca kompleksu, Katarzyna Najdzik, Head of Marketing & Communications w HB Reavis, zapewnia, że fasada Varso Tower jest bezpieczna i spełnia wszystkie normy budowlane. Jak tłumaczy, zastosowano tam szkło hartowane, które w przypadku uszkodzenia rozpada się na drobne fragmenty. Według przedstawicielki HB Reavis oba incydenty są efektem zjawiska znanego jako spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego, które może wystąpić mimo zastosowania nowoczesnych technologii, m.in. w związku z różnicami temperatur.

Varso Tower to 53‑piętrowy wieżowiec o wysokości 310 metrów, będący najwyższym budynkiem w całej Unii Europejskiej. Jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi około 70 tys. m². Na samym szczycie ulokowano restaurację oraz taras widokowy. Od trzeciego do 45. piętra mieszczą się przestrzenie biurowe. Budowę zakończono we wrześniu 2022 roku, a trzy lata później – we wrześniu 2025 – udostępniono publiczności taras widokowy.

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ewarszawa.pl/warszawawpigulce.pl/oprac. Natalia Wierzbicka

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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