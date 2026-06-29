„W niedzielę utonęło 17 osób, a przez cały weekend 24” - przekazało w poniedziałek na platformie X Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Według danych policji, to największa liczba utonięć odnotowana od 1 czerwca. W sumie w czerwcu utonęło już 55 osób.
Apel o zachowanie czujności nad wodą. Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec
— napisało biuro prasowe policji we wpisie na X.
Tylko w warmińsko-mazurskim w sobotę i niedzielę utonęły cztery osoby. Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski poinformował PAP, że wyjaśniane są okoliczności utonięć w powiatach: mrągowskim, ełckim i działdowskim. Najmłodsza ofiara wody w regionie miała 24 lata, najstarsza 77.
Warmińsko-mazurscy strażacy poinformowali, że kilka osób, które się topiły i zostały szybko wyciągnięte z wody trafiły do szpitali.
Od 1 czerwca w całym kraju odnotowano 55 utonięć, z czego 17 w niedzielę. Według danych policji, to największy jednodniowy bilans tragedii nad wodą od początku roku.
Brawura nad wodą
Ratownicy MOPR przyznają, że mimo, iż na Mazurach nie ma jeszcze tłumów, obserwują brawurowe zachowania.
W ostatnim czasie upubliczniliśmy nagranie, na którym widać, jak z łodzi wypada dziewczyna. Sternik kręcił łodzią koła na wodzie, nikt z załogi nie miał ani kapoków, ani kamizelek i w trakcie tych manewrów jedna osoba wpadła do wody
— powiedział PAP prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR) Jarosław Sroka.
Uprawiając sporty wodne powinniśmy zawsze mieć założoną kamizelkę ratunkową lub kapok
— dodał.
Regularnie schładzaj ciało!
Sroka zaapelował, by w upały regularnie schładzać ciało nie tylko w mieście, ale i nad wodą.
Dobrym żeglarskim sposobem na to jest zmoczenie czapki i założenie mokrej na głowę. To bardzo szybko daje efekty. Nie powinniśmy natomiast nagrzani wskakiwać do wody, bo może się to skończyć szokiem termicznym
— dodał.
Służby apelują, by kąpać się na strzeżonych kąpieliskach, nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu i środków odurzających, czy niedługo po posiłku.
Alerty III stopnia przed upałem
Do godz. 20 w poniedziałek obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, prawie całego woj. małopolskiego i części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego wielkopolskiego oraz podlaskiego.
W ciągu dnia na obszarze objętym tymi ostrzeżeniami prognozowane są temperatury od 35 do 39 st. C, w nocy od 18 do 25 st. C. Dla północnej i zachodniej części kraju, gdzie na termometrach w ciągu dnia może pojawić się do 34 st. C, a w nocy od do 23 st. C., obowiązują alerty II stopnia.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763766-padl-niechlubny-rekord-tragicznych-utoniec-brawura-zabija
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