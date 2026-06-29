Uwaga na burze! Ostrzeżenie dla 12 województw

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Burzowa pogoda w Murowanej Goślinie. / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk
Burzowa pogoda w Murowanej Goślinie. / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dzisiaj ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Wciąż obowiązują alerty II i III stopnia przed upałami w prawie całym kraju.

IMGW wydał dzisiaj ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla całego obszaru województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Alerty II stopnia będą obowiązywać także w południowej części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 55 mm oraz porywy wiatru do 115 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Na większości objętego ostrzeżeniami obszaru alerty zaczną obowiązywać o godz. 15 w poniedziałek i pozostaną w mocy do godzin wieczornych tego samego dnia. W przypadku woj. lubuskiego oraz powiatów na północy woj. dolnośląskiego i południowym wschodzie woj. wielkopolskiego ostrzeżenia obowiązują od godz. 5 do 12.

Dla przeważającej części woj. zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy woj. lubuskiego i wielkopolskiego Instytut wydał ostrzeżenia przed burzami I stopnia. Na wskazanym obszarze mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Alerty obowiązywać będą od godz. 13 do godz. 20 w poniedziałek.

Do godz. 20 w poniedziałek pozostają także w mocy ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, prawie całego woj. małopolskiego i części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego wielkopolskiego oraz podlaskiego. W ciągu dnia na obszarze objętym ostrzeżeniami III stopnia prognozowane są temperatury od 35 do 39 st. C, w nocy od 18 do 25 st. C.

Również do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla północnej i zachodniej części kraju, gdzie na termometrach w ciągu dnia może pojawić się do 34 st. C, a w nocy od do 23 st. C.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie tych zjawisk. Natomiast ostrzeżenie meteorologiczne najwyższego, III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

kk/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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