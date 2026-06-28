Amerykański politolog wściekły na Okęcie. "Który Einstein to wymyślił?"

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Lotnisko Chopina w Warszawie / autor: Fratria
Lotnisko Chopina w Warszawie / autor: Fratria

Amerykański politolog Andrew A. Michta, który dziś przyleciał do Warszawy przez Lotnisko Chopina, zaczął swoją relację z tychże „odwiedzin” od lekkiego żartu o polskim i „florydzkim upale”. Szybko jednak humor ustąpił gorzkiej historii. W kolejnym wpisie znany ekspert nie zostawił suchej nitki na organizacji obsługi pasażerskiej na Okęciu, nazywając swoje doświadczenia „hańbiącymi”. „Który Einstein wymyślił ten system? Czy macie jakiekolwiek obawy o bezpieczeństwo i komfort pasażerów, nie wspominając o ich zdrowiu?” - pytał, nie kryjąc wściekłości.

Najpierw żart

Amerykański politolog Andrew A. Michta ( związany z Hamilton School na Uniwersytecie Florydy i Atlantic Council), który dziś przyleciał do Warszawy przez Lotnisko Chopina, nie krył rozczarowania tym, co go spotkało. Początkowo - ze względu na wysokie temperatury panujące w Polsce - sam żartobliwie przyznał, że „to nie do końca florydzki upał”, lecz potem jego dalszy opis doświadczeń na Okęciu był po prostu gorzki…

Potem gorzki opis

Michta w kolejnym wpisie stwierdził bowiem, że „Lotnisko Chopina w Warszawie zajęło pierwsze miejsce pod względem najgorszego wsparcia naziemnego załóg ze wszystkich lotnisk”, z których odlatywał lub na których lądował, zarówno w Europie, jak i w Azji.

Co więc spotkało na Okęciu znanego amerykańskiego politologa?

Kiedy lecisz z Chopina lub na Chopin, możesz być pewien, że nie będzie dostępnego rękawa do wejścia na pokład lub wyjścia z niego. Zamiast tego czekają schody i wszechobecny autobus. Dziś leciałem Air France z Paryża do Warszawy i znowu samolot zaparkował na końcu świata, gdzie czekały na nas dwa autobusy. Weszliśmy do pierwszego autobusu i siedzieliśmy tam w upale 100 stopni (Fahrenheita), podczas gdy kierowca czekał, aż samolot całkowicie się opróżni, zanim ruszył, mimo że drugi autobus tuż za nami stał pusty

— czytamy.

Siedzieliśmy tam w duszącym upale, z otwartymi na oścież drzwiami, bez klimatyzacji. Patrzyłem na starszą kobietę, która wyglądała, jakby miała zemdleć z gorąca. Próbowałem interweniować u kierowcy autobusu, ale on tylko machnął ręką. Więc siedzieliśmy tam, patrząc, jak obsługa naziemna odwiedza się nawzajem, rozmawia i śmieje się – chyba dzielili się żartem

— opisał dalej.

Amerykański politolog zadał więc dosadne pytanie zarządowi lotniska…

Który Einstein wymyślił ten system? Czy macie jakiekolwiek obawy o bezpieczeństwo i komfort pasażerów, nie wspominając o ich zdrowiu? (…) To, czego byłem świadkiem dzisiaj, to nie tylko brak organizacji. To traktowanie klientów nie jako pasażerów, ale jako samoładującego się ładunku. Hańbiące – nie ma innego sposobu, by to ująć

— spuentował w mocnych słowach.

Jednocześnie Michta odpowiadał na komentarze, które sugerowały, że wina leżała po stronie nie lotniska, a linii lotniczych, w tym wypadku francuskich.

Nie. Może jestem na zewnątrz przy autobusie, ponieważ @AirFranceFR w tym przypadku nie chciało zapłacić, jak sugerujesz. Ale trzymanie pasażerów w autobusie w upalnym gorącu, podczas gdy inny stoi z tyłu pusty, nie ma nic wspólnego z liniami lotniczymi. To zarządzanie @ChopinAirport

— odparł na jeden z takich głosów.

Dziś utrudnienia na lotnisku

Tymczasem dziś Piotr Rudzki z biura prasowego portu informował PAP, iż jedna z dróg startowych na Lotnisku Chopina w Warszawie została w niedzielę wyłączona z ruchu, w związku z wykryciem na niej spękań. Dodał, że uszkodzenia zauważono podczas rutynowej kontroli, a ruch przeniesiono na drugą drogę startową.

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olnk/X/PAP

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