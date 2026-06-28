Krokodyl w Katowicach? Pilna akcja służb i... wielkie zdziwienie

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Znaleziony krokodyl-zabawka z gumy / autor: FB/Straż Miejska w Katowicach
Znaleziony krokodyl-zabawka z gumy / autor: FB/Straż Miejska w Katowicach

Mieszkanka Katowic przeżyła chwilę grozy, gdy nad stawem dostrzegła… krokodyla. Zwierzę wyglądało na żywe, więc kobieta zrobiła zdjęcie i natychmiast wezwała straż miejską. Na miejscu wyszło na jaw, że „drapieżnik” to jedynie gumowa zabawka.

Jak wskazuje Straż Miejska w Katowicach, „to miał być zwykły, spokojny poranek na Osiedlu Tysiąclecia, ale zamienił się w akcję rodem z filmu o poszukiwaczach przygód!”.

O  7:45 katowicka Straż Miejska otrzymała zaskakujące i niepokojące zgłoszenie z rejonu stawu Maroko

— czytamy w oficjalnym komunikacie.

Krokodyl-zabawka z gumy

Widok półmetrowego gada na pomoście wystraszył spacerującą kobietę. Po zgłoszeniu i przesłaniu zdjęcia strażnicy natychmiast przyjechali i ostrożnie zbliżyli się do wskazanego miejsca. Gdy strażnicy podeszli bliżej, szybko odkryli, że „gad” to zielona gumowa zabawka. Najpewniej poruszał się przez wiatr.

Katowicki „potwór z Loch Ness” jest chyba niewinną zgubą jakiegoś malucha

— dodała Straż Miejska w Katowicach.

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Straż Miejska w Katowicach/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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