Awaria zatrzymała pociągi. Masowa ewakuacja pasażerów

„Ruch pociągów na linii kolejowej nr 9 na odcinku Modlin-Legionowo został wstrzymany z powodu usterki sieci trakcyjnej” - poinformował PAP Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak ustaliło RMF 24, prawie 400 osób będzie ewakuowanych z pociągu relacji Kraków-Olsztyn.
Między Legionowym a Modlinem jest awaria sieci trakcyjnej na dwóch torach. Więc jest całkowicie wstrzymany ruch pociągów. Na miejsce zostały dysponowane dwa pociągi sieciowe do naprawy sieci trakcyjnej. Jeden ze stacji Siedlce, drugi ze stacji Warszawa Wschodnia
— powiedział PAP Pietrzykowski.
Wyjaśnił, że na jednym torze problemy z siecią trakcyjną wystąpiły o godzinie 11.12, a o 11.59 na drugim.
Ewakuacja pasażerów i brak klimatyzacji
Przedstawiciel PKP PLK przekazał również, że z powodu wstrzymania ruchu na trasie utknęło kilka pociągów, w tym pociągi Kolei Mazowieckich relacji Modlin - Warszawa Lotnisko Chopina oraz Ciechanów - Warszawa Zachodnia, a także skład PKP Intercity relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny. Zwrócił uwagę, że PKP Intercity zdecydowało o opuszczeniu pasażerów pociągu, ponieważ z powodu braku zasilania nie działa klimatyzacja.
Pytany, kiedy ruch zostanie wznowiony, odpowiedział, że PLK nie są w stanie tego przewidzieć. Dodał, że zespół dwóch pociągów sieciowych wysłanych na miejsce będzie starał się usunąć awarię jak najszybciej.
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim kpt. Paweł Plagowski przekazał z kolei PAP, że na miejscu zdarzenia cały czas pracują strażacy.
PKP Intercity poinformowały o godzinie 14.30 na portalu X, że na linii kolejowej nr 9 ruch odbywa się po jednym torze. Dodały, że na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe, które pomogą odprowadzić zatrzymane składy.
Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii
— napisał przewoźnik.
PAP/RMF24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763719-awaria-zatrzymala-pociagi-masowa-ewakuacja-pasazerow
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