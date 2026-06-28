Bójka Polaków z Ukraińcami. Uczestnik raniony ostrym narzędziem

W Starachowicach doszło do bójki pomiędzy grupami młodych Polaków i Ukraińców. W pewnym momencie jeden z uczestnik zdarzenia wyciągnął ostre narzędzie i ranił jedną z osób. Policja bada sprawę.
Jak podaje Radio Eska, wczoraj około 22 godz. nad zalewem Lubianka w Starachowicach doszło do bójki pomiędzy grupami młodych Polaków i Ukraińców. Według relacji medium, wszystko zaczęło się od potyczki słowne, która przerodziła się w rękoczyny.
Sytuacja osiągnęła apogeum, gdy jeden z uczestników wyciągnął ostre narzędzie i ranił jednego z uczestników. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przetransportowała poszkodowanego do szpitala.
Na miejscu pojawiło się także kilka radiowozów policyjnych. Policjanci zajęli się zabezpieczeniem terenu i rozdzieleniem uczestników bójki.
„Ustalamy szczegóły zajścia”
W tej chwili potwierdzamy jedynie, że doszło do policyjnej interwencji w Starachowicach przy ulicy Południowej. Wczoraj w pobliżu zalewu Lubianka doszło do bójki między kilkoma osobami. Aktualnie prowadzimy postępowanie w tej sprawie, przesłuchujemy świadków, ustalamy szczegóły zajścia. Faktem jest, że na miejscu interweniowało kilka radiowozów oraz Zespół Ratownictwa Medycznego
— powiedział oficer prasowy KPP Starachowice Paweł Kusiak w rozmowie z Eską.
xyz/Radio Eska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763718-bojka-polakow-z-ukraincami-uczestnik-raniony-ostrym-narzedziem
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