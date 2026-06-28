Rośnie zagrożenie pożarowe! Alert RCB i ekstremalne temperatury

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RCB: Duże zagrożenie pożarowe w pięciu województwach / autor: Fratria
RCB: Duże zagrożenie pożarowe w pięciu województwach / autor: Fratria

RCB wydało alert w związku z dużym zagrożeniem pożarowym lasów w pięciu województwach. Według mapy opublikowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa wynika zaś, że duże zagrożenie pożarowe obowiązuje na terenie niemal całego kraju.

Alert został wysłany do odbiorców na terenie części województw: dolnośląskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski), mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, siedlecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, wołomiński), lubuskiego (powiat krośnieński), opolskiego (powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki), świętokrzyskiego (powiaty: kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski).

Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie

— ostrzega RCB.

Zagrożenie pożarowe

Z opublikowanej w niedzielę mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika natomiast, że dużym zagrożeniem pożarowym objęte są wszystkie województwa. W części województwa zachodniopomorskiego i śląskiego dalej obowiązuje średni stopień zagrożenia.

Mapę zagrożenia pożarowego znaleźć można pod adresem:

https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/.

Na terenach objętych dużym zagrożeniem pożarowym oraz alertem RCB w związku z dużym zagrożeniem pożarowym lasów występują ostrzeżenia III stopnia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatury w dzień mogą osiągnąć do 42 st. C, natomiast w nocy do 25 st. C.

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PAP/tt

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