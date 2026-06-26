Zgłaszają się lekarze ze Szpitala Południowego, którzy chcą zeznawać w sprawie przed naszym rzecznikiem. Chcą mówić o tych nieprawidłowościach, które widzieli - poinformował na antenie RMF24 Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
Jeżeli politycy Koalicji Obywatelskiej liczyli na to, że afera, która wybuchła wokół Dawida Kacprzyka i warszawskiego Szpitala Południowego, szybko przycichnie, to się rozczarują. Okazuje się, że lekarze mają dosyć tego, co dzieje się w warszawskim szpitalu. Prezes NIL przyznał, że zeznawać chce „co najmniej sześciu lekarzy, a może i siedmiu”.
Jankowski dopytywany o to, co mówią medycy, odpowiedział, że wskazują oni na poważne nieprawidłowości organizacyjne.
Mówią o niedostatku nadzoru, o braku kompetencji, o wykonywaniu procedur ponad swoje możliwości i o pewnych zaniedbaniach, na które zwracano uwagę bez efektu
— tłumaczył prezes NIL, dodając, że lekarze mówią także o „atmosferze strachu”.
Mówią bardzo dużo o pewnej kulturze zamiatania pod dywan. Bali się mówić wcześniej, bo groziłoby im być może zwolnienie (…). To już są patologie, które mówią o tym, że zabrakło tam bezpieczników proceduralnych
— zaznaczył.
Będziemy współpracować z prokuraturą (…). Lekarze, którzy widzą te nieprawidłowości, będą przez nas również proszeni o to, żeby prokuraturze te informacje przekazać
— powiedział Jankowski.
„To jest opcja atomowa”
Prezes NIL dopytywany o to, co grozi Dawidowi Kacprzykowi, odpowiedział:
Grozi mu nagana, upomnienie, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, pozbawienie prawa wykonywania zawodu, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych albo kara pieniężna.
Dodał, że w przypadku potwierdzenia się najpoważniejszych zarzutów, samorząd lekarski nie będzie pobłażliwy.
Odebranie uprawnień to jest opcja atomowa, jeżeli chodzi o lekarza, bo to jest śmierć zawodowa całkowita
— dodał.
Jeżeli te zarzuty by się potwierdziły (…), to myślę, że ta kara jest absolutnie adekwatna. Jeżeli lekarz w sposób celowy naraża zdrowie i życie swojego pacjenta (…), czarne owce musimy z zawodu eliminować
— przekonywał, dodając, że decyzja może zapaść „za kilka tygodni”.
kk/RMF24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763524-czego-sie-jeszcze-dowiemy-lekarze-chca-mowic-o-patologiach
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