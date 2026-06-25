Katastrofa awionetki na Bemowie! "Strażacy gaszą pożar"

W pobliżu lotniska na Bemowie rozbił się i zapalił mały samolot. Strażacy usiłują go ugasić.
Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie 13. W pobliżu lotniska na Bemowie rozbiła się awionetka. W tej chwili na miejscu pracują strażacy, którzy gaszą pożar. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia
— powiedziała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji.
Zaznaczyła, że nie wiadomo ile osób było w samolocie.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763482-katastrofa-awionetki-na-bemowie-strazacy-gasza-pozar
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.