Katastrofa awionetki na Bemowie! Są ofiary śmiertelne

W pobliżu lotniska na Bemowie rozbił się i zapalił mały samolot. Dwie osoby nie żyją, dwie zostały poszkodowane.
Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie 13. W pobliżu lotniska na Bemowie rozbiła się awionetka. W tej chwili na miejscu pracują strażacy. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia
— powiedziała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji.
Dwie osoby nie żyją
Bryg. Łukasz Darmofalski z komendy wojewódzkiej PSP przekazał, że samolot spalił się doszczętnie.
W środku były dwie osoby - nie żyją
— powiedział strażak.
Zaznaczył, że pożar został już ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
Do zespołu pogotowia ratunkowego zgłosiły się dwie osoby postronne, które zostały poszkodowane
— dodał.
Na filmikach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobilklubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763482-katastrofa-awionetki-na-bemowie-sa-ofiary-smiertelne
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