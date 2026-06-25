Katastrofa awionetki na Bemowie! Są ofiary śmiertelne

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Miejsce wypadku awionetki obok płyty lotniska Bemowo w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak
Miejsce wypadku awionetki obok płyty lotniska Bemowo w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

W pobliżu lotniska na Bemowie rozbił się i zapalił mały samolot. Dwie osoby nie żyją, dwie zostały poszkodowane.

Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie 13. W pobliżu lotniska na Bemowie rozbiła się awionetka. W tej chwili na miejscu pracują strażacy. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia

— powiedziała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji.

Dwie osoby nie żyją

Bryg. Łukasz Darmofalski z komendy wojewódzkiej PSP przekazał, że samolot spalił się doszczętnie.

W środku były dwie osoby - nie żyją

— powiedział strażak.

Zaznaczył, że pożar został już ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.

Do zespołu pogotowia ratunkowego zgłosiły się dwie osoby postronne, które zostały poszkodowane

— dodał.

Na filmikach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobilklubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców.

PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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