Przed nami poważne upały! Kiedy nastąpi kulminacja?

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IMGW ostrzega przed upałem w całym kraju! / autor: PAP/Darek Delmanowicz/IMGW
IMGW ostrzega przed upałem w całym kraju! / autor: PAP/Darek Delmanowicz/IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego kraju ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem. Ważne są do sobotniego przedpołudnia. Poinformował, że temperatura w dzień może dojść do 33 st. C, a w nocy do 20 st. C. Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem na południu województw pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także na północy Mazowsza i południowo-zachodnich krańcach woj. warmińsko-mazurskiego. Temperatura maksymalna w czwartek wyniesie tam od 28 st. C do 30 st. C, a w piątek od 30 st. C do 32 st. C. Termometry w nocy pokażą od 14 st. C do 17 st. C.

Alerty te będą obowiązywały od czwartku od godz. 12.00 do soboty do godz. 10.00.

Ostrzeżenia II stopnia

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach II stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz w znacznej części zachodniopomorskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Według IMGW na tych terenach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 33 st. C, a w nocy będzie się wahała od 16 st. C do 20 st. C.

Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 12.00 i zakończą się w sobotę o godz. 10.00.

Od czwartku do niedzieli temperatura maksymalna będzie osiągać na znacznym obszarze kraju od 30 st. C do 35 st. C. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. Wówczas lokalnie, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce, temperatura może osiągać 36-39 st. C

— poinformował Instytut na platformie X.

Tropikalne noce

Ostrzegł również, że prognozowane są także bardzo ciepłe noce, miejscami z temperaturą minimalną przekraczającą 20 st. C, tzw. noce tropikalne.

W związku z tym IMGW radzi, by zachować ostrożność.

Pij dużo wody i unikaj alkoholu, noś nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne, unikaj przebywania w pełnym słońcu, szukaj cienia i chłodnych miejsc, zwracaj uwagę na osoby chore, starsze i dzieci

— zaapelował IMGW.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

PAP/tt

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Zespół wPolityce.pl

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