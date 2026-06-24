Alarm w metrze. W tunelu zatrzymano obcokrajowca

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny – Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro Warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja poinformowała, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski.

O utrudnieniach w kursowaniu pociągów linii metra M1 poinformował rano Warszawski Transport Publiczny.

Rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń poinformowała PAP, że systemy alarmowe „wykryły osobę niepożądaną w tunelach”.

Została ona następnie ujęta przez patrol policji na stacji Służew i wyprowadzona z naszych obiektów

— poinformowała.

Bartoń dodała, że policja prowadzi czynności wyjaśniające. Z kolei Metro Warszawskie sprawdza obecnie, czy można bezpiecznie prowadzić ruch pasażerski. W czynnościach tych – jak dodała - bierze udział również policja wraz z psem tropiącym.

Sprawdzamy, czy nie zostały tam jakieś przedmioty, pakunki, czy też inne elementy. Priorytetem jest bezpieczeństwo naszych pasażerów

— przekazała rzeczniczka.

Zatrzymany nie jest obywatelem Polski

Asp. szt. Marta Haberska z ursynowskiej policji przekazała, że zatrzymany mężczyzna nie jest obywatelem Polski.

Nie ma przy sobie dokumentów, posługuje się językiem angielskim i francuskim. Ustalamy jego tożsamość

— powiedziała policjantka.

W związku z utrudnieniami uruchomiono autobusową linię Za Metro ZM1 na trasie: kierunek Kabaty: Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – Al. Armii Ludowej – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – pętla Metro Wilanowska – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Os. Kabaty 05.

W kierunku Politechnika autobusy jeżdżą trasą: Os. Kabaty 05 – Al. KEN – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – Al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Metro Politechnika 05.

Z kolei tramwajowa linia Za Metro ZM2 kursuje na trasie: Metro Wilanowska – Puławska – Pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – Pl. Narutowicza.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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