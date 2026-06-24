Problemy metra w Warszawie! Wyłączono dziesięć stacji

Z przyczyn technicznych pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny – Politechnika - przekazał Warszawski Transport Publiczny. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Dla podróżujących uruchomiono linie zastępcze.
O utrudnieniach w kursowaniu pociągów linii metra M1 poinformowano w środę rano. Przekazano, że z przyczyn technicznych pociągi linii metra M1 kursują na odcinku Młociny – Politechnika.
Linia zastępcza
W związku z utrudnieniami, uruchomiono autobusową linię Za Metro ZM1 na trasie: kierunek Kabaty: Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – Al. Armii Ludowej – Al. Niepodległości – Al. Wilanowska – pętla Metro Wilanowska – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Al. KEN – Os. Kabaty 05.
W kierunku Politechnika autobusy jeżdzą trasą: Os. Kabaty 05 – Al. KEN – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – Al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Metro Politechnika 05.
Z kolei tramwajowa linia Za Metro ZM2 kursuje na trasie: Metro Wilanowska – Puławska – Pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – Pl. Narutowicza.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763383-problemy-metra-w-warszawie-wylaczono-dziesiec-stacji
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