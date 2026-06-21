Ile dziś pokażą termometry? Sprawdź mapę IMGW!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem i burzami. II stopień zagrożenia burzami obowiązuje w 15 województwach. Dla całego kraju wydano alert RCB. Wyższy stopień zagrożenia upałem obowiązuje od zachodniej po centralną część Polski.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar kontynentu europejskiego znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Krańce północne oraz częściowo obszary nadbałtyckie są pod wpływem niżu z ośrodkami w rejonie Islandii i Morza Barentsa oraz związanymi z nim frontami atmosferycznymi i liniami zbieżności.
Polska pozostanie w obszarze wyżu z centrami nad południową i wschodnią Europą oraz Wyspami Brytyjskimi i Morzem Północnym. Nad północną Skandynawią pogłębia się niż za sprawą którego nad obszar naszego kraju docierają kolejne linie zbieżności. W ciągu dnia od północnego zachodu w głąb kraju, zacznie wolno przemieszczać się chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w gorącej masie powietrza zwrotnikowego, dopiero pod koniec dnia nad północny zachód kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.
Ostrzeżenia przed burzami
Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują w niemal całym kraju, wyjątek stanowi województwo śląskie, wschodnia część małopolskiego i powiat strzelecki w opolskim - tam utrzymuje się I stopień zagrożenia. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.
W związku z prognozowanymi burzami Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Obowiązują w centralnym pasie kraju - od Pomorza po Małopolskę.
„Unikaj otwartych przestrzeni”
Ze względu na zapowiadane burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wydaniu alertu na obszarze całego kraju na niedzielę i poniedziałek.
Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni
— podano w komunikacie.
Alerty przed upałem
Alerty przed upałem II stopnia wydano dla województwa wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego oraz dla części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje od wschodu Polski po południową część województwa pomorskiego, a także na południowych krańcach dolnośląskiego. Alerty będą aktywne do godzin wieczornych w niedzielę.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763166-ile-dzis-pokaza-termometry-sprawdz-mape-imgw
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