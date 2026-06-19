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Chwile grozy mieszkańców Przemyśla. Po mieście biegał... niedźwiedź

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W centrum Przemyśla pojawił się... niedźwiedź. Zwierze nocą biegało po centrum miasta. / autor: Fratria/X
W centrum Przemyśla pojawił się... niedźwiedź. Zwierze nocą biegało po centrum miasta. / autor: Fratria/X

W centrum Przemyśla pojawił się… niedźwiedź. Zwierze nocą biegało po centrum miasta. Nagrania z harców drapieżnika znalazły się w sieci. Do tej pory nie zgłoszono ataku ze strony zwierzęcia. Straż Miejska została jednak zmobilizowana do dodatkowych działań.

Nagranie, jak niedźwiedź spaceruje po Starym Mieście w Przemyślu, udostępnił prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność

— napisał.

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan Geneja przekazał Interii, że zwierze udało się w inny obszar. Niedźwiedź miał przepłynąć rzekę i oddalić się w nieznanym kierunku.

Teraz wszystkie nasze siły są skierowane w okolice parku, gdzie ostatnio był widziany, aby sprawdzić, czy ewentualnie niedźwiedź nie stwarza żadnego zagrożenia dla mieszkańców miasta

— powiedział komendant Geneja.

kk/Interia.pl/X

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Zespół wPolityce.pl

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