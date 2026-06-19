W centrum Przemyśla pojawił się… niedźwiedź. Zwierze nocą biegało po centrum miasta. Nagrania z harców drapieżnika znalazły się w sieci. Do tej pory nie zgłoszono ataku ze strony zwierzęcia. Straż Miejska została jednak zmobilizowana do dodatkowych działań.
Nagranie, jak niedźwiedź spaceruje po Starym Mieście w Przemyślu, udostępnił prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.
To jest prawdziwe zgłoszenie! Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność
— napisał.
Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan Geneja przekazał Interii, że zwierze udało się w inny obszar. Niedźwiedź miał przepłynąć rzekę i oddalić się w nieznanym kierunku.
Teraz wszystkie nasze siły są skierowane w okolice parku, gdzie ostatnio był widziany, aby sprawdzić, czy ewentualnie niedźwiedź nie stwarza żadnego zagrożenia dla mieszkańców miasta
— powiedział komendant Geneja.
kk/Interia.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762974-chwile-grozy-mieszkancow-przemysla
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