Teraz Warszawski Szpital Południowy kojarzony jest przede wszystkim z głośną aferą, lekarza-milionera, już byłego radnego Dawida Kacprzyka oraz „saloniku VIP” dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Nic więc dziwnego, że historia tej placówki jest obecnie prześwietlana. Są bowiem takie przypadki, które nadal przykuwają uwagę. W jednej z nich pojawia się słynny restaurator, medialnie kojarzony z długami wobec… miasta stołecznego Warszawy.
Warszawski Szpital Południowy postanowił włączyć się w ostatnie aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uwagę przykuwa to, kto został twarzą jednej z promowanych przez placówkę licytacji.
Jak informował w styczniu szpital w swoich mediach społecznościowych, na aukcję wystawiono kolację z ordynatorem chirurgii ogólnej dr. Piotrem Szenkiem oraz restauratorem Adamem Gesslerem. Aukcja była aktywnie promowana przez oficjalne kanały szpitala.
Szpital, który nie uczy się na błędach?
Rodzi się więc pytanie, czy kierownictwo miejskiej placówki naprawdę uznało, że najlepszym ambasadorem takiej inicjatywy będzie człowiek od lat kojarzony medialnie z gigantycznymi długami wobec miasta stołecznego Warszawy?
Dzisiaj, w świetle obecnych kontrowersji związanych z lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem i „Salonikiem VIP” dla polityków KO, tamta aukcja mogłaby zostać uznana za sporą niezręczność wizerunkową.
Miejska placówka, utrzymywana z pieniędzy podatników, angażuje swój autorytet i kanały komunikacyjne do promowania aukcji z udziałem człowieka, który od lat pozostaje symbolem sporów o wielomilionowe zobowiązania wobec miasta.
Dłużnik celebryta?
Sprawa zadłużenia Adama Gesslera nie jest żadną tajemnicą. Media od lat informowały o jego sporach z miastem oraz wielomilionowych zaległościach związanych z użytkowaniem lokali komunalnych. Jeszcze kilka lat temu kwota zobowiązań wobec Warszawy była szacowana na dziesiątki milionów złotych.
Mimo to Gessler pozostaje stałym bywalcem mediów i salonów. Ostatnio było o nim głośno za sprawą wspólnych występów… z Januszem Palikotem.
Janusz Palikot po wyjściu z aresztu rozpoczął aktywność w mediach społecznościowych. Na swoim kanale w serwisie YouTube publikuje kolejne nagrania – w jednym z nich pojawił się restaurator Adam Gessler, znany głównie z wielomilionowych zaległości wobec miasta Warszawy i licznych bankructw. „Jeśli potrzebujecie dowodu że żyjecie w państwie z kartonu: oto on!” - komentuje prawnik biznesu Maciej Oniszczuk
— czytamy w marcowym tekście serwisu wPolsce24.tv.
W tekście zwrócono uwagę na dosadny komentarz, który zamieścił prawnik Maciej Oniszczuk, który od lat doradza przedsiębiorcom.
Lista wierzycieli Adama Gesslera rośnie od dekad. Władze Warszawy mają szereg prawomocnych wyroków sądowych przeciwko niemu jest winien samorządowi stolicy ponad 30 milionów złotych. A on otwiera tam kolejne restauracje i śmieje się w twarz uczciwym restauratorom. O Palikocie pisałem wielokrotnie. W 2024 roku usłyszał osiem zarzutów dotyczących oszustw finansowych. Łączna kwota zgłoszonych wierzytelności przekracza 240 milionów złotych. Wielu z nich to starsze osoby które straciły oszczędności życia zachęceniu przez doradców i twarze celebrytów
— pisał na Facebooku zaledwie kilka miesięcy temu.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że tak wtedy, jak i teraz mamy do czynienia z charakterystycznym obrazkiem współczesnych „elit”.
olnk/Facebook/wPolsce24.tv
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762966-szpital-poludniowy-i-niezreczna-historia-w-tle-gessler
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