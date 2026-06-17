Warszawskie ZOO żegna swoją ostatnią niedźwiedzicę - Sabinę. "Kończy się pewna era"

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/frank3143/FB/Warszawskie ZOO
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/frank3143/FB/Warszawskie ZOO

Nie żyje Sabina - ostatnia niedźwiedzica mieszkająca w stołecznym Zoo. Przyjechała do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku wraz z dwoma innymi niedźwiedziami - Małą i Grzesiem, którzy odeszli już wcześniej. Zwierzę przeżyło 40 lat.

Kilka dni temu odeszła za Tęczowy Most nasza kochana Sabina. Wraz z Sabiną kończy się pewna era. Była z nami od 2007 roku, przeżyliśmy razem wiele zabawnych i ciekawych chwil, bywały też cięższe momenty. Udało nam się zbudować z nią silną więź, ufała nam i lubiliśmy się nawzajem

— poinformował stołeczny ogród zoologiczny.

Nie wiadomo, ile dokładnie miała lat, ale według szacunków opiekunów miała już skończone 40 lat.

Saba była niedźwiedziem niezwykłym. Za młodu bywała nieobliczalna i szalona, z czasem stała się bardziej stateczna i dystyngowana, choć nigdy nie straciła swojego temperamentu. Lubiła jeść owoce, tarzać się w pomarańczach, spać w słomie i niszczyć, co się da

— napisał ogród zoologiczny.

Odeszła spokojnie we śnie”

Niedźwiedzica od dłuższego czasu borykała się z problemami wieku starczego - miała zmiany zwyrodnieniowe w stawach, zaćmę czy problemy z zębami. Z tego powodu była pod ciągłą kontrolą weterynaryjną.

W ostatnich tygodniach zauważalnie przycichła - zmniejszył się jej apetyt, więcej spała i odpoczywała. Sabinka odeszła spokojnie we śnie. Będzie nam jej bardzo brakowało, była wspaniałym niedźwiedziem, z niezwykłą historią

— pożegnało Sabinę zoo.

Sabina była ulubienicą Warszawiaków - w lutym została Zwierzakiem Miesiąca. Wraz z Małą mieszkała na zewnętrznym wybiegu, jednak po ataku pijanego mężczyzny w maju 2020 roku obydwa misie zostały przeniesione na wybieg w środku zoo.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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