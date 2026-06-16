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Niesamowite nagranie! Starcie watahy wilków ze stadem żubrów

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/artellliii72/X/@kawecki_maciej
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/artellliii72/X/@kawecki_maciej

Wyjątkowy film z fotopułapki w Puszczy Białowieskiej, który teraz robi furorę w sieci, pokazuje konfrontację wilków z żubrami. To rzadko obserwowane zjawisko, które zmusza biologów do zredefiniowania dotychczasowych założeń o braku naturalnych wrogów tego największego lądowego ssaka w Europie. Zajęli się tym naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Do ataku watahy siedmiu wilków na stado żubrów, który opisano w czasopiśmie „Ecology and Evolution” w artykule „The King in the Crosshairs: Evidence of a Predation Attempt on European Bison by Wolves”, autorstwa Robin Wijnands i Tomasza Borowika oraz na łamach National Geographic, doszło 15 września 2025 roku w godzinach porannych.

Żubr potencjalną ofiarą

Naukowcy wskazują, że choć polowanie było nieudane, nagranie stanowi bardzo rzadki dowód na to, że wilki jednak postrzegają żubry jako potencjalną zdobycz. Dotychczasowe dane z Puszczy Białowieskiej sugerowały, że żubry wprawdzie są znikomą częścią diety wilków, ale jako padlina. W Ameryce Północnej udokumentowano atak większej watahy wilków na bizona amerykańskiego. Były też doniesienia o atakach niedźwiedzi na żubry w Rumunii

— czytamy w National Geographic.

Ponadto w przypadku, gdyby ataki wilków były coraz częstsze i zaczęłoby ich przybywać, drapieżniki te mogą przejąć funkcję naturalnego czynnika ograniczającego rozrost populacji żubrów.

Wataha wilków vs. stado żubrów

Film pokazuje, że wilki skupiły się na najsłabszym członku stada — nowo narodzonym cielaku, który pojawia się w 31. sekundzie nagrania. Jeden z dorosłych żubrów natychmiast ruszył w jego stronę, próbując odciągnąć drapieżniki, a po chwili dołączyły kolejne osobniki.

Wilki na moment wycofały się, lecz w 48. sekundzie ponownie zaatakowały młodego. Wtedy całe stado zacieśniło szyk, tworząc wokół cielaka ochronny krąg, zdecydowanie przepędzając napastników.

National Geographic/X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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