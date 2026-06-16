Niesamowite nagranie! Starcie watahy wilków ze stadem żubrów

Wyjątkowy film z fotopułapki w Puszczy Białowieskiej, który teraz robi furorę w sieci, pokazuje konfrontację wilków z żubrami. To rzadko obserwowane zjawisko, które zmusza biologów do zredefiniowania dotychczasowych założeń o braku naturalnych wrogów tego największego lądowego ssaka w Europie. Zajęli się tym naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.
Do ataku watahy siedmiu wilków na stado żubrów, który opisano w czasopiśmie „Ecology and Evolution” w artykule „The King in the Crosshairs: Evidence of a Predation Attempt on European Bison by Wolves”, autorstwa Robin Wijnands i Tomasza Borowika oraz na łamach National Geographic, doszło 15 września 2025 roku w godzinach porannych.
Żubr potencjalną ofiarą
Naukowcy wskazują, że choć polowanie było nieudane, nagranie stanowi bardzo rzadki dowód na to, że wilki jednak postrzegają żubry jako potencjalną zdobycz. Dotychczasowe dane z Puszczy Białowieskiej sugerowały, że żubry wprawdzie są znikomą częścią diety wilków, ale jako padlina. W Ameryce Północnej udokumentowano atak większej watahy wilków na bizona amerykańskiego. Były też doniesienia o atakach niedźwiedzi na żubry w Rumunii
— czytamy w National Geographic.
Ponadto w przypadku, gdyby ataki wilków były coraz częstsze i zaczęłoby ich przybywać, drapieżniki te mogą przejąć funkcję naturalnego czynnika ograniczającego rozrost populacji żubrów.
Wataha wilków vs. stado żubrów
Film pokazuje, że wilki skupiły się na najsłabszym członku stada — nowo narodzonym cielaku, który pojawia się w 31. sekundzie nagrania. Jeden z dorosłych żubrów natychmiast ruszył w jego stronę, próbując odciągnąć drapieżniki, a po chwili dołączyły kolejne osobniki.
Wilki na moment wycofały się, lecz w 48. sekundzie ponownie zaatakowały młodego. Wtedy całe stado zacieśniło szyk, tworząc wokół cielaka ochronny krąg, zdecydowanie przepędzając napastników.
National Geographic/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762755-niesamowite-nagranie-starcie-watahy-wilkow-ze-stadem-zubrow
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