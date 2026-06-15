Zamkną Aborcyjny Dream Team? Szkodliwa organizacja ma kłopoty!

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Transparent "Tu mordują dzieci" przed kliniką Abotak / autor: Fratria
Transparent "Tu mordują dzieci" przed kliniką Abotak / autor: Fratria

Polska ma wreszcie szanse uwolnić się od organizacji, która pomaga w zabijaniu nienarodzonych obywateli. „Mamy bardzo złą wiadomość. Jako Aborcja Bez Granic właśnie straciłyśmy największego sponsora naszej działalności pomocowej” - czytamy w facebookowym wpisie Aborcyjnego Dream Teamu.

Aborcyjny Dream Team to organizacja, która pomaga w dostępie do aborcji.

Pomagamy w aborcjach i mówimy o aborcji normalnie - bez tabu, bez dramatu, bez przekłamań, bez strachu. Aka znachorki aborcyjne

— czytamy ich opis na Facebooku.

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Aborcja jednego z bliźniaków

Co pewien czas wychodzą kolejne skandaliczne działania organizacji. W drugiej połowie maja br., opinia publiczna była oburzona sprawą bestialskiej aborcji jednego z bliźniaków, którą chwalił się Aborcyjny Dream Team.

Nie potrafię spokojnie słuchać historii, w której jedno z bliźniąt zostaje skazane na śmierć, bo okazało się niepotrzebne

— ocenił bp Artur Ważny. Zgody na takie działanie nie ma nawet w koalicji rządzącej.

Jeżeli to prawda, to jest to straszne

— podkreślił Roman Giertych z KO.

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Niestety tego typu spraw jest więcej, a organizacja działa za przyzwoleniem władz w Polsce.

Straciłyśmy największego sponsora”

Sytuacja może się jednak diametralnie zmienić, gdyż na stronie facebookowej organizacji przekazano bardzo dobre dla Polski wieści!

Mamy bardzo złą wiadomość. Jako Aborcja Bez Granic właśnie straciłyśmy największego sponsora naszej działalności pomocowej

— czytamy we wpisie Aborcyjnego Dream Teamu.

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xyz/wPolityce/Fb

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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