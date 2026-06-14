"Skok stulecia"! Odpowie za kradzież... papieru toaletowego

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autor: Policja
autor: Policja

Kryminalni zatrzymali 42-latka na jednej z ulic miasta. Mężczyzna miał przy sobie skradziony towar. Został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe” - przekazała policja, odnosząc się do kradzieży 36 opakowań papieru toaletowego w Żyrardowie.

Do niecodziennej kradzieży doszło przy jednym z marketów na terenie Żyrardowa. Policja ustaliła, że złodziej ukradł 36 opakowań papieru toaletowego (1800 rolek), który znajdował się na palecie.

Miał przy sobie skradziony towar”

Mundurowi z Wydziału Kryminalnego rozpoczęli poszukiwania sprawcy, pomógł w tym monitoring, dzięki czemu udało się szybko ustalić jego personalia.

Jeszcze tego samego dnia kryminalni zatrzymali 42-latka na jednej z ulic miasta. Mężczyzna miał przy sobie skradziony towar. Został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe

— podała mazowiecka policja.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia, o jego losie zdecyduje sąd.

xyz/Policja

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Zespół wPolityce.pl

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