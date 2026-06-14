Seniorzy bez prawa jazdy? Wiadomo, co zmienią nowe przepisy UE

Pojawiające się w sieci informacje o automatycznym odbieraniu prawa jazdy osobom starszym są nieprawdziwe. Nowe unijne przepisy dopuszczają częstsze kontrole zdrowia kierowców 65+, jednak poszczególne decyzje pozostają w gestii państw członkowskich, które mają cztery lata na implementację zmian.
Z rządowego sprawozdania o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że w latach 2019–2025 liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 43 proc.
Najczęstsze przyczyny wypadków pozostają niezmienne:
• nieustąpienie pierwszeństwa
• nadmierna prędkość lub niedostosowanie jej do warunków
To duży sukces, ale Unia Europejska pracuje nad jeszcze ambitniejszą strategią. UE rozwija koncepcję Wizji Zero, której celem jest niemal całkowite wyeliminowanie śmiertelnych wypadków drogowych do 2050 r.
Automatyczna utrata prawa jazdy?
„Fakt” przypomina, że pierwotne propozycje Komisji Europejskiej przewidywały obowiązkowe badania lekarskie co 5 lat dla starszych kierowców.
Ostatecznie Parlament Europejski przyjął łagodniejszą wersję:
• nie będzie automatycznego odbierania prawa jazdy z powodu wieku,
• państwa członkowskie mogą, ale nie muszą, wprowadzić częstsze badania lub inne formy oceny sprawności kierowców po 65. roku życia.
Cztery lata na implementację przepisów
Jak podkreśla Parlament Europejski, kraje UE otrzymają 4 lata na implementację nowych zasad.
W Polsce oznacza to, że realne wejście zmian w życie to lata 2028–2029.
Do tego czasu obowiązują aktualne przepisy.
Prawo jazdy kategorii B zachowa dotychczasową ważność:
• 15 lat,
• lub 10 lat, jeśli dokument pełni także funkcję dowodu tożsamości.
Spada liczba wypadków drogowych
Komenda Główna Policji opublikowała statystyki za pierwsze cztery miesiące roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. zanotowano:
• 5053 wypadki – spadek o 7,9 proc.
• 391 ofiar śmiertelnych – spadek o 11,5 proc.
• ok. 6000 rannych – spadek o 7,7 proc.
Trend jest więc wyraźnie spadkowy.
PAP/”Fakt”/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762617-seniorzy-bez-prawa-jazdy-wiadomo-co-zmienia-nowe-przepisy-ue
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