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Makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Patomorfolog: „To się w głowie nie mieści”

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Działania służb na posesji w Lutoryżu / autor: PAP/Darek Delmanowicz
Działania służb na posesji w Lutoryżu / autor: PAP/Darek Delmanowicz

„Nie mieści mi się to w głowie. Trzeba pamiętać o tym, że lekarze mają kontakt z ludźmi na różnych etapach życia i rozwoju i za każdym razem trzeba pamiętać o godności człowieka” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Andrzej Marszałek, patomorfolog.

Na zlecenie prokuratora zatrzymano 57-letnią patomorfolog Magdalenę H. – poprzednią właścicielkę działki w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem, na której podczas wykonywania prac ziemnych ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki ok. 30 płodów ludzkich. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Andrzej Marszałek, patomorfolog.

W Polsce trzeba pamiętać, że regulacje prawne są odpowiednio przygotowane na różne wydarzenia, jeżeli chodzi o działania medyczne. Jeżeli dochodzi do poronienia, to wiadomo, że taki materiał po poronieniu musi być poddany badaniu patomorfologicznemu

— zastrzegł.

Godne pożegnanie płodów ludzkich

Powiedział, że „natomiast też trzeba pamiętać, że resztki po poronieniu mogą stanowić o zaawansowanej ciąży”.

I wówczas nie ma do końca zdefiniowanych elementów, jak to powinno się zrobić, jeżeli nie ma karty urodzenia martwego dziecka. Natomiast to, co ja zalecam i to, co mam u siebie w zakładzie - jeżeli dochodzi do takiej sytuacji to resztki po poronieniu, czyli fragmenty łożyska czy endometrium są badane, natomiast płody od czasu do czasu są przekazywane do firmy pogrzebowej, która spopiela je i następnie rozsypuje na polu pamięci tak, żeby zachować pewne etyczne zasady i żeby to było godne pożegnanie płodów ludzkich, które uległy poronieniu

— tłumaczył prof. Andrzej Marszałek.

„Nie mieści mi się to w głowie”

Jak wskazał, „zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi do 21 tygodnia ciąży, jeżeli poronienie nastąpiło samoistnie, można to traktować jako materiał po poronieniu, a jeżeli kobieta nie wyraziła chęci pochówku, to przechodzi to na jednostkę szpitalną tak, żeby można było zachować godność osoby ludzkiej”.

I to, w jaki sposób to się dostało na tę działkę, kto to przenosił, czy to była jedna, czy więcej osób, zostawiłbym to prokuraturze

— dodał.

Nie mieści mi się to w głowie. Trzeba pamiętać o tym, że lekarze mają kontakt z ludźmi na różnych etapach życia i rozwoju i za każdym razem trzeba pamiętać o godności człowieka. My zawsze staramy się to zrobić tak, żeby nikogo nie urazić i też wiem, że czasami osoby, które tracą ciążę, są w trudnej sytuacji. To nigdy nie jest łatwa sytuacja i wiadomo, że trzeba zachować jak najszerszą empatię po to, żeby nie eskalować trudnych sytuacji. To jest jakaś dziwna rzecz. Poczekałbym na ustalenia prokuratury, bo trzeba się zorientować, czy wszystko jest w porządku na przykład z panią doktor

— podkreślił prof. Andrzej Marszałek.

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Telewizja wPolsce24/tt

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