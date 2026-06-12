Makabryczne odkrycie pod Rzeszowem! Zatrzymano lekarkę

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Działania służb na posesji w Lutoryżu, 12 bm. Właściciele działki, którzy prowadzili remont swego domu, natrafili w ziemi na ludzkie szczątki. Na działce znaleziono tam szczątki ok. 30 płodów / autor: PAP/Darek Delmanowicz
Działania służb na posesji w Lutoryżu, 12 bm. Właściciele działki, którzy prowadzili remont swego domu, natrafili w ziemi na ludzkie szczątki. Na działce znaleziono tam szczątki ok. 30 płodów / autor: PAP/Darek Delmanowicz

W Lutoryżu pod Rzeszowem dokonano makabrycznego odkrycia kilkudziesięciu płodów. „Prokurator wydał polecenie zatrzymania 57-letniej Magdaleny H. mieszkanki Rzeszowa. Kobieta została zatrzymana w godzinach porannych w dniu 12 czerwca 2026 r. na terenie Zamościa […] Aktualnie planowane jest przesłuchanie zatrzymanej w charakterze podejrzanej. Po wykonaniu czynności procesowych z jej udziałem podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych” - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Jak podaje Radio ESKA, na jednej z działek w Lutoryżu (okolice Rzeszowa) odkryto kilkadziesiąt ludzkich płodów (około 30). Medium podało, że posesja należała wcześniej do lekarz, która specjalizuje się w patomorfologii.

Makabrycznego odkrycia dokonano podczas prac ziemnych przy użyciu koparki. Obecni właściciele natychmiast poinformowali odpowiednie organy. Na miejsce natychmiast skierowano prokuraturę, policję i techników kryminalistyki. Teren został odgrodzony, a służby natrafiały na kolejne szczątki.

Prokuratura wszczęła śledztwo zakrojone na szeroką skalę. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że kobieta, do której wcześniej należała działka prowadziła w okolicy prywatny gabinet, pracowała wcześniej w jednym z rzeszowskich szpitali.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez reportera, podczas przesłuchania miała przyznać się do zakopywania na posesji odpadów medycznych. Śledczy zabezpieczyli już dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Dokumenty są obecnie szczegółowo analizowane

— czytamy w artykule Radia ESKA.

Rzeszowska policja zapowiedziała komunikat w tej sprawie.

Planowane jest przesłuchanie zatrzymanej”

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wydała oświadczenie.

W dniu 11 czerwca 2026 r. prokurator wydał polecenie zatrzymania 57-letniej Magdaleny H. mieszkanki Rzeszowa. Kobieta została zatrzymana w godzinach porannych w dniu 12 czerwca 2026 r. na terenie Zamościa […] Aktualnie planowane jest przesłuchanie zatrzymanej w charakterze podejrzanej. Po wykonaniu czynności procesowych z jej udziałem podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych

— czytamy w komunikacie.

xyz/

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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