Śmierć posła Litewki. Nowa analiza przeczy ustaleniom śledczych!

Prywatna rekonstrukcja tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, wskazuje na możliwość znacznego przekroczenia prędkości przez kierowcę Mitsubishi. Autorzy analizy szacują, że w chwili zderzenia samochód mógł poruszać się z prędkością od 75 do 85 km na godz. To wynik zdecydowanie wyższy od informacji przekazywanych bezpośrednio po zdarzeniu przez śledczych.
Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej
Do tragedii doszło 23 kwietnia na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka poruszał się prawidłowo rowerem, gdy został potrącony przez samochód marki Mitsubishi prowadzony przez 57-letniego mężczyznę. Polityk zginął na miejscu.
Podejrzany przyznał się do spowodowania wypadku. W swoich wyjaśnieniach twierdził, że przed zdarzeniem doszło u niego do chwilowej utraty świadomości związanej ze stanem zdrowia.
Dotychczasowe badania medyczne nie potwierdziły jednak jednoznacznie tej wersji wydarzeń. Z tego powodu śledczy zlecili dodatkową ekspertyzę, która ma objąć zarówno rekonstrukcję przebiegu zdarzenia, jak i ocenę wpływu stanu zdrowia kierowcy na jego zachowanie za kierownicą.
Prokuratura czeka na opinię biegłych
Bezpośrednio po wypadku prokuratura informowała, że kierujący nie przekroczył administracyjnie dopuszczalnej prędkości. Na odcinku drogi, gdzie doszło do potrącenia, obowiązuje najpierw ograniczenie do 60 km na godz., a następnie do 40 km na godz.
Śledczy podkreślali jednak, że były to wstępne ustalenia.
Kwestia przekroczenia prędkości, naruszenia bezpieczeństwa zasad ruchu drogowego to element szerszego zlecenia dla zespołu biegłych
— stwierdził prok. Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, cytowany przez fakt.pl.
Na końcową opinię ekspertów pracujących dla prokuratury trzeba będzie poczekać prawdopodobnie do jesieni.
Analiza programu „Bitwy Drogowe”
Niezależnie od działań śledczych własne ustalenia przygotowali Rafał Bielnik oraz Jakub Curyło, specjalizujący się w analizie wypadków drogowych i danych pomiarowych. Opracowanie zostało opublikowane na profilu programu „Bitwy Drogowe” na You Tube.
Jak podkreślają autorzy, rekonstrukcja powstała na podstawie ogólnodostępnych materiałów, dokumentacji fotograficznej, relacji świadków oraz oględzin miejsca zdarzenia.
Według ich ustaleń Mitsubishi uderzyło lewą stroną pojazdu w prawidłowo jadącego rowerzystę. Samochód miał poruszać się niemal po prostym torze, a wyraźne zjechanie z pasa ruchu nastąpiło dopiero po zderzeniu. Ciało rowerzysty zostało następnie wyrzucone na maskę i przednią szybę pojazdu.
Rozmiar uszkodzeń zwrócił uwagę ekspertów
Autorzy analizy wskazują, że zakres zniszczeń samochodu był znaczny jak na typowe zderzenie z rowerem. Wśród uszkodzeń wymieniają m.in. pęknięcia zderzaka, uszkodzenie reflektora, deformacje maski, naruszenie mocowań chłodnicy oraz rozległe zniszczenia przedniej szyby.
Na podstawie zgromadzonych materiałów eksperci oszacowali prędkość kolizyjną pojazdu na około 75–85 km na godz. Po potrąceniu samochód miał zakończyć jazdę w przydrożnym rowie.
Autorzy opracowania zaznaczają jednocześnie, że ich analiza nie stanowi dowodu procesowego i nie zastępuje ekspertyzy przygotowywanej na potrzeby prokuratorskiego śledztwa.
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SC/Fakt/Bitwy Drogowe/YouTube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762306-smierc-posla-litewki-nowa-analiza-przeczy-ustaleniom-sledczych
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