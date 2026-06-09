To mogło skończyć się tragedią. Pijany 19-letni pacjent z Kazachstanu zaatakował ratownika medycznego w czasie nocnego dyżuru na SOR-ze w Lublinie. Wszystko przez medalik z krzyżykiem. Tym razem policja podjęła zdecydowane kroki.
Jak ustalił „Kurier Lubelski”, w nocy z 6 na 7 czerwca na jednym z lubelskich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych został zaatakowany ratownik medyczny.
Według policji sprawca ataku to 19-letni obywatel Kazachstanu, który wcześniej został znaleziony w centrum miasta. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Ze względu na swój stan został przewieziony do szpitala
— czytamy.
„Nie spodziewałem się ataku”
„Kurier Lubelski” dotarł do zaatakowanego ratownika medycznego, który anonimowo zabrał głos w sprawie.
Odpowiadał na pytania, podał swoje dane, wykonywał polecenia. Rozpocząłem standardowe badanie, mierzyłem ciśnienie i przygotowywałem się do wykonania EKG. Pochyliłem się nad pacjentem. W pewnym momencie spod ubrania wysunął się noszony przeze mnie medalik z krzyżykiem. Mężczyzna wstał i uderzył mnie w szyję z dużym zamachem. Nie spodziewałem się tego ataku
— przyznał ratownik.
W pewnym momencie zaczął się modlić i wykrzykiwać religijne hasła
— wskazał.
Deportacja obywatela Kazachstanu
Mężczyznę przetransportowano na izbę wytrzeźwień, ponieważ nie wymagał dalszej hospitalizacji. Gdy mężczyzna doszedł do siebie, przedstawiono mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego.
Jak dodał podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin, obywatel Kazachstanu odpowie też za przestępstwo na tle wyznaniowym. Funkcjonariusze podjęli również kroki w kierunku jego deportacji z Polski. Do tego mężczyzna otrzymał zakaz wjazdu do strefy Schengen na okres pięciu lat.
Naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego w trakcie jego pracy jest przestępstwem zagrożonym karą nawet trzech lat pozbawienia wolności.
„Kurier Lubelski”/KMP Lublin/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762259-horror-na-sor-ze-pijany-cudzoziemiec-rzucil-sie-na-ratownika
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