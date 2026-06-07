Wypadek z udziałem karetki. Są ranni, lądował śmigłowiec LPR

„Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” - czytamy w komunikacie KMP w Zamościu, który odnosi się do wypadku z udziałem karetki pogotowia w miejscowości Bodaczów.
Komenda Miejska Policji w Zamościu poinformowała o wypadku drogowym w miejscowości Bodaczów. W związku z tym DK-74 jest zablokowana w pobliżu zdarzenia.
Od strony Szczebrzeszyna przez m-sć Michalów i Zamościa przez m-ść Niedzieliska. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do poleceń policjantów i innych pracujących na miejscu służb
— podała zamojska policja.
Cztery osoby trafiły do szpitala
Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło podczas manewru w lewo przez kierującego osobową Toyotą. W tym samym czasie samochód był wyprzedzany przez karetkę pogotowia.
Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia będą wyjaśniane w toku postępowania
— dodała policja w komunikacie.
xyz/Policja Zamojska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762124-wypadek-z-udzialem-karetki-sa-ranni-ladowal-smiglowiec-lpr
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