Wypadek z udziałem karetki. Są ranni, lądował śmigłowiec LPR

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Wypadek z udziałem karetki pogotowia w Bodaczowie (lubelskie) / autor: Policja Zamojska
Wypadek z udziałem karetki pogotowia w Bodaczowie (lubelskie) / autor: Policja Zamojska

Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” - czytamy w komunikacie KMP w Zamościu, który odnosi się do wypadku z udziałem karetki pogotowia w miejscowości Bodaczów.

Komenda Miejska Policji w Zamościu poinformowała o wypadku drogowym w miejscowości Bodaczów. W związku z tym DK-74 jest zablokowana w pobliżu zdarzenia.

Od strony Szczebrzeszyna przez m-sć Michalów i Zamościa przez m-ść Niedzieliska. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do poleceń policjantów i innych pracujących na miejscu służb

— podała zamojska policja.

Cztery osoby trafiły do szpitala

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło podczas manewru w lewo przez kierującego osobową Toyotą. W tym samym czasie samochód był wyprzedzany przez karetkę pogotowia.

Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia będą wyjaśniane w toku postępowania

— dodała policja w komunikacie.

xyz/Policja Zamojska

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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